'당신이 죽였다' 장승조 "폭력 남편 연기에 스트레스지수 100 찍어"

기사입력 2025-11-05 12:08


[스포츠조선 문지연 기자] 배우 장승조가 폭력 남편을 연기한 소감을 밝혔다.

넷플릭스는 5일 오전 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 새 시리즈 '당신이 죽였다'(김효정 극본, 이정림 연출)의 제작발표회를 진행했다. 행사에는 이정림 감독, 전소니, 이유미, 장승조, 이무생이 참석했다.

장승조는 "우선 폭력성을 가진 인물을 표현하기 이전에 책을 봤을 슌 이 두 사람을 그 안에서 끄집어내주고 싶었고 구해주고 싶었다. 그 마음이 폭력성을 가진 인물을 표현해야 한다는 부담감보다 앞섰던 것 같다. 그런데 그 인물을 표현함에 있어서는 이 드라마가 가진 긴장감을 보여주기 위해 필요한 인물이기에 더 욕심을 가지고 임할 수 있지 않았나 싶다"고 말했다.

이어 장승조는 "저에게 대본을 보는 일정한 패턴이 있는데 그 시간대에 대본을 읽어나가고 진표를 바라보면서 스트레스지수를 봤는데 거의 100에 가깝고 90을 항상 넘었다. 다음 날도 다음 날도 체크를 해보면 스트레스지수가 그 지점에서 계속 올라가있더라. 대본에 침은 못 뱉어서 죄송하다. 스트레스가 극도에 달했다. 신기하더라"고 했다.

'당신이 죽였다'는 죽거나 죽이지 않으면 벗어날 수 없는 현실 앞에서 살인을 결심한 두 여자가 예상치 못한 사건에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 넷플릭스 시리즈. 드라마 '악귀', 'VIP' 등을 연출했던 이정림 감독이 연출을 맡았고, 전소니와 이유미가 각각 조은수와 조희수를 연기하면서 폭력에 맞서 서로를 구원하는 주인공들의 이야기를 긴장감 있게 그려낼 예정이다. 장승조는 희수의 남편 노진표와 같은 얼굴을 하고 있지만, 완전히 대비되는 장강까지 1인 2역을 소화하고, 이무생은 은수와 희수를 지켜보는 진소백을 연기한다.

'당신이 죽였다'는 오는 7일 오후 5시 넷플릭스를 통해 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

