[SC현장] "SMP의 진화"…유노윤호, 22년 진정성 눌러담은 네번째 '레슨'(종합)

최종수정 2025-11-05 15:43

[SC현장] "SMP의 진화"…유노윤호, 22년 진정성 눌러담은 네번째 …

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 동방신기 유노윤호가 네번째 레슨을 시작한다.

5일 오후 2시 서울 송파구 소피텔 앰배서더 서울 호텔 그랜드 볼룸에서 유노윤호의 솔로 1집 '아이 노우' 발매 기념 기자간담회가 열렸다.

유노윤호는 "데뷔 22년만에 정규 1집을 들고 나왔다. 뭐든 첫 번째는 설레는 것 같다"고 밝혔다.


[SC현장] "SMP의 진화"…유노윤호, 22년 진정성 눌러담은 네번째 …
'아이 노우'에는 더블 타이틀곡 '스트레치'와 '보디 랭귀지'를 포함해 총 10곡이 수록됐다. 수록곡은 '페이크 앤 다큐멘터리'라는 콘셉트로 하나의 주제를 페이크와 다큐멘터리, 두 가지 시선으로 표현한 노래가 2곡씩 페어링되는 독특한 구성을 띈다.

유노윤호는 "더 일찍 냈으면 좋았을 수도 있지만 지금이기에 내 모습 그대로 인사드릴 수 있다는 생각이다. 예전에는 무대에 대한 부담도 있었지만 관객 분들 덕분에 공감의 폭이 넓어졌다. 대중이 바라보는 아티스트 유노윤호가 페이크라면, 제가 제 자신을 들여다 보는 게 다큐멘터리다. 20년 이상 많은 모습을 보여 드리며 대중이 궁금해 하는 건 아티스트 자신의 이야기가 아닐까 생각했다. 나는 어떤 메시지를 던질 수 있을까 고민하며 팬분들이 좋아하는 밝고 건강한 모습이 페이크라면 어떨지, 저의 고충과 고민을 솔직히 들려드리고 싶었다. 두 모습을 페어링 하며 좀더 정윤호에 대한 이야기를 한다"고 소개했다.


[SC현장] "SMP의 진화"…유노윤호, 22년 진정성 눌러담은 네번째 …
'스트레치'는 강렬한 일렉트로닉 사운드의 팝 장르 곡이다. 춤과 무대에 대한 내면의 감정과 의미를 담은 가사는 '보디 랭귀지'와 페어다. '보디 랭귀지'는 블루스 펑크 복고풍 힙합이 어우러진 댄스곡으로 기분 좋은 바이브를 선사한다.

유노윤호는 "'스트레치'와 '보디 랭귀지'는 퍼포먼스는 극명하게 갈리고 가사는 페어링 되는 곡이다. SMP를 진화시키고 있다는 점에서 자부심이 생긴다. 밈으로도 표현할 수 있게 안무를 표현했다. 퍼포먼스 뿐 아니라 가사와 뮤직비디오도 페어링 된다. 시각적, 청각적으로 아티스트가 무대에 오르는 3분을 위해 어떤 고민을 하는지, 화려한 조명 아래에서 이야기하려면 큰 용기가 필요하다는 이야기를 담고 싶었다"고 설명했다.


[SC현장] "SMP의 진화"…유노윤호, 22년 진정성 눌러담은 네번째 …
유노윤호는 2003년 동방신기로 데뷔한 뒤 지금까지도 'K팝 제왕'으로 군림하고 있다. 동방신기는 물론, 솔로 가수로서도 2021년 발매한 '땡큐'가 올 여름 SNS 알고리즘을 타고 4년만에 역주행하는 등 존재감을 발산했다. 이에 힘입어 동방신기는 제16회 대한민국 대중문화예술상 대통령 표창을 받았다.


유노윤호는 "K팝 산업에서 동방신기가 좋은 영향을 미쳐 표창을 받게 돼 보람있다. 저희 팀은 운 좋게 테이프부터 CD 디지털 음원까지 경험할 수 있었다. 그 긴 시간 동안 현업에서 인사드릴 수 있어 기쁘다"고 말했다.

또 "저를 이끌어온 건 늘 호기심이었다. 최근에도 전시회를 함께하며 새로운 시도를 해봤다. 그럴 때마다 '여기서 만족해야 할까, 아니면 또 다른 무언가를 찾아야 할까' 생각하게 되는데 결국 팬분들 덕분에 힘을 낸다. 각자의 사연을 갖고 공연에 오시는 분들과 소통하며 더 많은 이야기를 듣고 싶어졌다"고 팬들에 대한 고마움을 전했다.

'땡큐' 역주행과 '레슨 밈'에 대해서는 "생각보다 너무 큰 사랑을 받았다. 밈이라는 게 놀리려고 시작하는 부분도 있지만 그걸 어떻게 풀어가는지도 중요한데 많은 분들이 도와주셨다. 저는 '땡큐'를 19금 뮤비로 철학적으로 풀어가고 되게 열심히 했는데 희화화 되니 신기했다. 초등학생 조카가 저를 보고 '땡큐 삼촌'이라고 하고 어딜 가면 '땡큐형' '레슨 형'이라고 하더라. 또 하나의 닉네임이 생긴 것에 감사하다. 그걸 처음 시작해 준 룩삼 분에게 너무 감사하다"고 전했다.


[SC현장] "SMP의 진화"…유노윤호, 22년 진정성 눌러담은 네번째 …
유노윤호는 이날 오후 6시 '아이 노우'를 발매, 본격 활동에 돌입한다. 이에 앞서 오후 4시 30분부터 컴백 카운트다운 라이브를 진행, 새 앨범에 대해 직접 소개하며 팬들과 소통한다.

유노윤호는 "진정성을 보여주고 싶다. 화려하면서도 저의 깊은 이야기를 꺼내는 부분에 가장 중점을 뒀다"고 자신했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com, 사진=연합뉴스

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

5.

김종국, 눈 작아서 서러웠나…"승무원이 자는 줄 알고 모니터 꺼" 폭소 ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

최홍만, 뇌종양 고백 "母는 유방암으로 위독, 사람들에 상처 쌓여" ('유퀴즈')

2.

"또 따라하면 ○○버린다!"…최홍만, 조세호 성대모사에 아직도 앙금? 大폭발 '깜짝'(유퀴즈)

3.

박진영, '워터밤'서 비닐바지 찢어지는 아찔 사고 "소리 나자마자 관객 봐" ('라스')

4.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

5.

김종국, 눈 작아서 서러웠나…"승무원이 자는 줄 알고 모니터 꺼" 폭소 ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

2.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

3.

'아시아 최다승' 박찬호까지 9승 남았는데…다르빗슈 팔꿈치 수술→'은퇴' 위기로 몰리나 [SC포커스]

4.

60홈런 'MVP 강탈' 논란 나오나! → 저지 양키스 프리미엄? "의심할 여지 없어!"

5.

"잘가라 쥐새끼" '조롱+야유+폭언+패배' 종합 선물세트 받고 스페인 복귀…레알 동료 "야유가 증오는 아냐, 전략일 뿐"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.