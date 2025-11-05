"김연아의 ♥가진 남자"…'NEW 편셰프' 고우림, 수준급 요리 실력 자…

"김연아의 ♥가진 남자"…'NEW 편셰프' 고우림, 수준급 요리 실력 자랑[SC이슈]

최종수정 2025-11-05 18:59

사진 출처=유튜브 채널 'KBS Entertain'

[스포츠조선 안소윤 기자] 크로스오버 그룹 포레스텔라 멤버 고우림이 '신상출시 편스토랑'에 뜬다.

KBS2 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑') 측은 5일 유튜브 채널 'KBS Entertain'에 '편스토랑을 찾아온 NEW 편셰프'라는 제목의 예고 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 고우림이 새로운 편셰프로 등장한 모습이 담겼다. MC 붐은 고우림에 대해 "3세대 '남편스토랑' 주인공이다. 진짜 섹시하다"고 감탄했다. 고우림은 감미로운 목소리로 "다들 커피 한 잔 하셨냐"고 물어보는가 하면, 수준급 요리 실력을 자랑해 눈길을 끌었다.


붐은 고우림의 모습에 "연아님의 사랑을 가진 남자"라고 말했고, 영상 말미에는 고우림이 누군가의 등장에 밝은 미소를 짓는 모습이 포착돼 궁금증을 자아냈다. 이를 본 MC들은 "누구냐", "그녀가 왔다"며 기대감을 드러냈다. 과연 김연아가 남편과 함께 '편스토랑'에 출연할지 관심이 쏠리고 있다.

고우림은 피겨 국가대표 스케이팅 출신 김연아와 3년 간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 고우림은 2023년 11월 육군 군악대 입대 후 올해 5월 만기 전역했다.

한편 KBS2 '편스토랑'은 7일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

