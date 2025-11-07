악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

기사입력 2025-11-07 06:30


악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거…

[스포츠조선 이우주 기자] '새롭게하소서' 이성근 선교사가 딸 이수현의 슬럼프에 대해 밝혔다.

5일 유튜브 채널 '새롭게하소서'에서는 '악뮤의 뿌리, 아버지의 삶과 신앙'이라는 제목의 영상이 게재, 이성근 선교사가 출연했다.

선교사 이성근은 악뮤의 아버지로도 유명하다. 이성근은 악뮤가 오디션 프로그램 SBS 'K팝스타2'에 출연해 우승했던 기억을 떠올리며 "아이들이 출연해보고 싶다더라. 처음에는 노래 잘하는 사람들이 수두룩한데 저희 아이들이 준비가 안 됐다고 생각했다. 예선전을 무난하게 통과하더라도 1,2라운드에서 떨어질 거라 생각했다. 그런 찰나에 몽골에 돌아가야 했는데 애들이 금방 떨어질 텐데 먼저 가있으면 따라가겠다 했다. 그래서 헤어졌는데 6~7개월이 지나서 우승까지 하게 된 것"이라 밝혔다.

몽골에서 홈스쿨링을 한 탓에 이수현과 이찬혁은 서로의 유일한 친구였다. 하지만 이찬혁이 군입대를 하면서 이수현은 오랜 슬럼프를 겪었다.

이에 대해 이성근은 "저희도 잘 몰랐다. 원인을 잘 몰랐는데 방송을 통해 알게 된 건 그동안 오빠가 전면에 나서고 수현이는 오빠 뒤를 따라가면서 노래를 즐겁게 부르기만 했는데 오빠가 군대를 가면서 자기가 전면으로 책임을 져야 하는 상황이 생겨서 두려움이 생기고 '오빠가 이런 짐을 혼자 지고 있었구나'라는 걸 알게 됐다더라. 그게 시작이 돼서 수현이가 꽤 오랫동안 슬럼프를 겪게 된 거 같다"고 밝혔다.


악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거…
이성근은 "저희 아이가 상담도 받고 치료를 받으면서 알게 된 건 오빠가 군대 간 시점이 번아웃이 시작되는 시점이었다. 오빠의 빈자리에 열심히 일했는데 에너지를 다 소진해버렸다는 걸 저희도 몰랐고 본인도 몰랐다"며 "지금은 3월부터 두 아이가 한집에서 살고 있다"고 온 가족이 이수현을 집중적으로 케어하고 있다고 밝혔다.

특히 이찬혁은 번아웃으로 힘들어하는 이수현을 위해 'Love Lee'라는 곡을 만들기도 했다. 이성근은 "찬혁이가 군대를 다녀와서 각성한 거 같다"며 "군대에 가서는 내 삶이 어떻게 끝날지 모르는데 내가 하고 싶은 일을 해야겠다 결심한 거 같다. 그래서 만든 노래들이나 활동들이 본인이 하고 싶은 일들에 맞춰져 있다 보니까 수현이한테는 적지 않은 부담이 된 거 같다. 오빠가 만든 노래를 부르기 어렵고 자기 취향이 아니라서 부담이 됐다더라. 그래서 어느새 노래하는 즐거움을 잃어버렸다더라"라고 밝혔다.

이성근은 "찬혁이가 결국 악뮤로서 하지 못하는 자기만의 것을 솔로앨범으로 풀어내면서 자기가 하고 싶은걸 다 하고 나니까 그제서야 수현이가 눈에 들어왔던 모양이다. 수현이가 여전히 연예인이고 가수고 러브콜이 많은데 할 의욕을 잃고 있는 상태였다. 예전에는 수현이가 '난 지금도 'give love', '200%' 같은 노래를 부르고 싶다' 했지만 찬혁이는 그런 노래를 만들 수 없다고 거절했는데 그런 노래를 만들어봐야겠다 해서 만든 게 'Love Lee'였다. 많은 사랑을 받고 수현이를 세상 밖으로 끌어내게 된 노래"라고 비화를 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

2.

‘서울대 출신’ 옥자연, 선배 김태희급 인기였나 "대학생 때 연애 엄청 많이 해"

3.

김종국, '결혼식 유난 논란' 재차 사과 "우여곡절 多, 예기치 않게 실망드려"

4.

전지현, 두 아들 육아에 살림도 직접 "이모님 없이 혼자 다 해"

5.

이경규, 결혼 30년만 손주 생겼다 "딸 예림이 빨리 아기 낳아야" ('갓경규')

연예 많이본뉴스
1.

신애라 "입양한 두 딸과 미국으로 유학, 차인표♥는 기러기 아빠 생활"

2.

‘서울대 출신’ 옥자연, 선배 김태희급 인기였나 "대학생 때 연애 엄청 많이 해"

3.

김종국, '결혼식 유난 논란' 재차 사과 "우여곡절 多, 예기치 않게 실망드려"

4.

전지현, 두 아들 육아에 살림도 직접 "이모님 없이 혼자 다 해"

5.

이경규, 결혼 30년만 손주 생겼다 "딸 예림이 빨리 아기 낳아야" ('갓경규')

스포츠 많이본뉴스
1.

'보상금 9750만원' 트레이드보다 낫다, C등급 포수 '의외의 복병' 될 수 있다

2.

김현수 2대 '롤렉스맨'됐다. 구광모 회장 "롤렉스 시계 LG 전통으로..."

3.

유럽 1티어 폭로! '손흥민 푸스카스급' 원더골→"감독 무시해라" '오피셜' 공식 인정...토트넘, 재계약까지 한다 "대폭 급여 인상"

4.

이정후는 얼마나 많이 받은거야? 6년 연속 30홈런 NPB 거포가 겨우 1134억, 어쨌든 亞 최고액 깨진다

5.

서울 이랜드 U-18, 일본 교류전 통해 한 단계 성장! 해외 유소년 교류 활발히 이어간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.