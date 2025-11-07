'암 투병' 김희라, 이혼 후 육아 도움 거절한 母와 절연…결국 양육권 …

|
[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 김희라가 전남편에게 양육권을 넘길 수밖에 없었던 이유를 밝혔다.
유방암 판정을 받고 무려 18번의 항암치료를 받았다는 김희라는 "방송이 너무 줄어서 생계가 흔들리더라. 음반 작업을 하면서 행사라도 뛰려고 했다. 그 일을 하면서 스트레스를 많이 받았다. 잠깐만 나갔다 와도 되게 피곤하더라. '몸이 왜 이렇게 피곤하지?' 하면서 샤워하는데 조짐이 이상해서 병원에 찾았다. (유방암) 2기 말 정도였다"며 "항암치료를 열여덟 번을 했는데 3주에 한번씩 오라더라. (방사선 주사) 한번 맞고 나면 토하고 기어서 온몸은 다 부어서 일어서지도 못한다"고 털어놨다.
김희라는 오래 전 남편과 이혼한 후 두 아들과도 떨어져 지냈다. 김희라는 "(아들이) 초등학교 5학년 때 했으니까 양육권만 가지고 제가 아이들을 맡았다. 생계를 이어가야 하는데 제가 촬영하는 일이 꼴딱 밤을 새울 때도 있고 이러다 보니까 아이들 관리도 제대로 못하더라. 하루는 집에 오니까 동네 불량배들이 같이 놀고 있는 걸 보고 깜짝 놀랐다. 그래서 아빠한테 아이들을 보냈다"고 양육권을 넘길 수밖에 없었던 이유를 털어놨다.
이에 어머니는 "내 딸이 고생하는 거 뻔히 아는데 그걸 내가 금방 허락하겠냐. 애들을 어떻게 키우냐. 너도 바쁜데 그러니까 그런 소리 한 거다. 내 자식도 고생하고 살 텐데 엄마 마음으로 얘기한 거다. 그때 당시에는 어쩔 수 없었다"며 양육 도움을 거절했던 이유를 밝혔다.
김희라는 "굉장히 허전해서 빈방에 앉아서 다음날 아침까지 울었다. 울다 지쳐서 그 방에서 잤다. 혼자 일어서야겠다. 더 열심히 살아서 내가 일어서야겠다 그런 생각밖에 안 들었다. 그래서 더 악착같이 살았다"고 밝혔다.
이야기를 털어놓고 나서야 서로의 마음을 이해하게 된 두 사람. 김희라는 "엄마도 살아야 하기 때문에 안 된다 한 건데 엄마는 엄마대로 너무 속상할 거다. 저는 (제 사정을) 알고 계신 줄 알았다. 근데 전혀 모르고 계시더라. 사실 얘기하고 나니까 후련하고 마음이 녹았다. 엄마도 그랬겠구나 싶다"고 밝혔다.
김희라가 현재 열심히 살고 있는 이유도 아들들 때문이었다. 김희라는 "엄마 손이 필요할 때 엄마가 없어서 미안했다. 그래서 베트남에 가서도 열심히 뛰는 이유는 사실 우리 아이들한테 멋진 엄마 모습도 보여주고 최대한 해줄 수 있는 건 해주고 싶어서 열심히 뛰고 있다"고 밝혔다.
