원진서, ♥윤정수 결혼 소감 "매순간 사랑받는 느낌, 행복 나누는 가정 만들겠다"[전문]

기사입력 2025-11-07 06:33


[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 윤정수와 결혼을 앞두고 있는 스포츠 아나운서 출신 원진서가 결혼 소감을 전했다.

원진서는 6일 자신의 SNS에 장문의 감사 인사와 함께 웨딩화보 여러장을 게재했다.

그는 "가을의 끝자락, 겨울의 문턱에서
조심스럽고도 기쁜 마음으로 소식을 전한다.

매 순간 사랑받고 있음을 느끼게 해주는,
한없이 다정하고 든든한 사람을 만나 평생의 인연을 약속하게 되었다"고 밝혔다.

이어 "하루의 끝에 함께 웃고, 매일 따뜻한 온기 속에서 소소한 행복을 나누는 가정을 만들어가겠다. 저희 두 사람의 새로운 시작에 따뜻한 응원과 축복을 보내주신다면 더없이 감사하겠다. 추워지는 계절, 마음까지 포근한 하루하루 보내시길 바란다"라고 덧붙였다.

공개된 웨딩화보 속 원진서는 순백의 드레스를 입고 우아하고 아름다운 예비 신부의 모습을 자랑해 눈길을 끌었다.

한편, 윤정수는 오는 30일 방송인 출신 원진서(개명 전 원자현)와 결혼한다. 사회는 윤정수의 가상 아내였던 김숙이 맡고, 축가는 가수 쿨의 이재훈이 부른다.
다음은 원진서 SNS글 전문

가을의 끝자락, 겨울의 문턱에서

조심스럽고도 기쁜 마음으로 소식을 전합니다.


매 순간 사랑받고 있음을 느끼게 해주는,

한없이 다정하고 든든한 사람을 만나

평생의 인연을 약속하게 되었습니다.

하루의 끝에 함께 웃고,

매일 따뜻한 온기 속에서

소소한 행복을 나누는 가정을 만들어가겠습니다.

저희 두 사람의 새로운 시작에

따뜻한 응원과 축복을 보내주신다면

더없이 감사하겠습니다.

추워지는 계절,

마음까지 포근한 하루하루 보내세요.

감사합니다

