故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 데프콘이 '구탱이 형' 故김주혁의 '1박 2일' 하차 비하인드를 밝혔다.
맥주 한 캔을 챙겨온 데프콘은 "이 형이 주량이 얼마 안 된다. 근데 딱 맥주 한 캔을 좋아해서 가져왔다"며 "맥주 한 캔 이상 드시면 정신 못 차리더라. 주량이 맥주 한 캔"이라며 추억을 회상했다. 이어 "'프콘아 왔니? 잘 보고 있다'라고 이야기할 형이다. 열심히 하고 있다. 요즘 분위기가 좋다. 이게 형이랑 인연 맺어서 하나하나 실력 쌓아 올린 결과가 아닌가 싶기도 하다"며 그리워했다.
그는 "문득문득 보고 싶을 때가 있다. 이 형의 진짜 따뜻한 면을 느낀 적이 있다. '1박 2일'을 1년 6개월 정도 했을 때인데 형의 (소속사) 대표 형한테 먼저 전화가 왔다. '주혁이가 이제 다른 작품 들어가야 하다 보니까 하차해야할 것 같다. 근데 얘가 미안해서 말을 못 하겠다고 해서 섭섭해할까 봐 내가 먼저 전화를 했다'고 하는 거다. 그래서 내가 '너무 아쉽다'고 했더니 '사실 제작진들과 1년 정도만 하기로 하고 들어온 건데 하다 보니까 정이 너무 많이 들어서 한 건데 이젠 어쩔 수 없이 그만해야 할 것 같다. 형도 너무 아쉽다'고 하는 거다"라며 당시를 떠올렸다.
|
이어 "가끔 보고 싶다. 형이라면 형이랑 알고 지냈던 모든 지인, 가족들한테 '열심히 하루하루 최선을 다해서 살아가'라고 얘기할 거다"라며 "기억에 진짜 많이 남는다. 뭔가 다르다는 생각이 많이 든다"라며 그리움을 드러냈다.
한편 김주혁은 2017년 10월 30일 서울 강남구 삼성동 영동대로 인근에서 차량 전복 사고로 세상을 떠났다. 향년 45세.
고 김무생의 아들인 김주혁은 1998년 SBS 8기 공채 탤런트로 데뷔했다. 영화 'YMCA 야구단', '싱글즈', '청연', '공조', '독전' 등과 드라마 '프라하의 연인', '무신', '아르곤' 등에 출연했다. KBS 2TV 예능 프로그램 '1박 2일'에서는 '구탱이 형'으로 불리며 친근한 이미지로 사랑받았다.