곽튜브, 신혼여행 중 결혼반지 분실…임신한 ♥아내도 '말잇못'

[스포츠조선 김준석 기자] 유튜버 곽튜브가 신혼여행 도중 결혼반지를 잃어버리는 황당한 사건을 겪어 팬들을 깜짝 놀라게 했다.
이어 그는 "아내가 임신 중이라 이번이 둘이서 함께하는 마지막 여행일지도 모른다"며 "지금이 안정기라 꼭 가고 싶었다"고 의미를 전했다.
하지만 여행의 설렘도 잠시, 남프랑스 니스에서 파리행 기차로 이동하던 중 곽튜브는 갑자기 "망했다!"라며 놀란 표정을 지었다. 그는 "커플링을 니스 숙소에 두고 왔다"고 고백해 분위기를 얼어붙게 했다.
결국 아내는 "이미 떠났는데… 오삼아, 니 아빠가 이렇다"며 폭소했고, 긴장됐던 분위기는 금세 풀렸다.
다행히 곽튜브는 숙소 측과 연락이 닿아 반지를 되찾을 수 있었다. 그는 "지금 당장은 못 보내고 한국으로 택배를 보내주기로 했다"며 상황을 공유했다.
아내 역시 "이것도 나중에 보면 좋은 추억이지"라며 여유로운 모습을 보여 시청자들의 마음을 녹였다.
영상을 본 팬들은 "진짜 주작이길 바랐다", "임신한 아내 앞에서 반지 잃어버리기라니 심장 철렁했다", "그래도 막판에 찾았다니 다행"이라며 폭소와 안도를 섞은 반응을 보냈다.
한편, 곽튜브는 지난달 11일 5세 연하의 공무원 여자친구와 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼식은 가족과 지인의 축복 속에 진행됐으며, 아내는 현재 임신 중이다. 사회는 방송인 전현무가 맡았고, 축가는 여성 듀오 다비치가 불러 감동을 더했다.
