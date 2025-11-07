하승리, ♥현우 인기에 질투 폭발?…두근두근 사내 연애 시작('마리와 별…

하승리, ♥현우 인기에 질투 폭발?…두근두근 사내 연애 시작('마리와 별난 아빠들')

2025-11-07


사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '마리와 별난 아빠들' 하승리와 현우의 사내 연애가 드디어 막을 올린다.

7일 방송 예정인 KBS1 일일드라마 '마리와 별난 아빠들'(극본 김홍주, 연출 서용수) 20회에서는 의사로서 엄병원에 첫발을 내딛는 강마리(하승리)와 이강세(현우)의 사내 연애가 시작된다.

앞서 마리와 강세는 각각 엄병원 인턴, 전공의 면접을 봤다. 이들은 면접을 망쳤다고 생각했지만 무사히 합격하면서 의사의 꿈에 한 걸음 더 다가섰다.

사랑과 꿈을 향해 더욱 가까이 다가서고 있는 와중 이날 방송에서는 마리와 강세의 첫 출근이 예고돼 눈길을 끈다. 엄병원에서 마주친 두 사람은 말끔하게 차려입은 정장 차림으로 사회 초년생의 풋풋함을 드러낸다.

서로를 바라보는 눈에서 설렘이 느껴지던 것도 잠시, 마리는 강세를 향한 여자 인턴들의 관심에 뾰로통한 표정을 짓는다. 강세 역시 그런 마리의 눈빛이 신경 쓰이고, 멋쩍은 미소를 짓고 있는데. 과연 마리를 질투 나게 만든 일은 무엇이었을지, 두 사람의 떨림 가득한 사내 연애가 어떻게 펼쳐질지 궁금증이 샘솟는다.

더불어 마리가 엄병원에 입성하면서 아빠 후보 이풍주(류진)와 진기식(공정환), 엄병원 정자센터의 피실험자인 강민보(황동주)와 더욱 얽힐 것으로 예상되며 이후 이야기에 흥미가 더해진다.

병원 내에는 또 다른 로맨스가 피어오를 조짐이 보인다. 주인공은 풍주와 그를 짝사랑하는 문숙희(박현정). 이들은 행복한 표정으로 탱고를 추는 모습으로 시청자들의 호기심을 자극한다. 과연 숙희의 오랜 외사랑이 결실을 맺을지 기대감이 커진다.

한편 KBS1 '마리와 별난 아빠들' 20회는 7일 오후 8시 30분 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

