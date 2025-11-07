고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

|
[스포츠조선 정안지 기자] 김연아의 남편이자 포레스텔라 고우림의 아내 사랑은 누구에게도 뒤지지 않을 만큼 최고였다.
평소 자기 관리가 철저하다는 고우림은 "'내 얼굴이 곧 아내의 얼굴'이라고 생각을 해서 관리를 하고 있다"며 아내를 생각해서 자기 관리도 열심인 남편이었다.
또한 고우림은 '아내에게 잘하는 노하우가 있냐'는 질문에는 "말이 좀 웃긴데 아내 심기를 거슬리게 안 하면 된다"고 해 웃음을 안겼다. 그는 "서로가 좋아하는 걸 하는 것도 중요하지만 싫어하는 걸 안 하는 게 더 중요한 것 같다"며 "거슬리는 행동이 싫어하는 것 중 하나 일 수 있으니까 거슬리게 하면 안 된다"고 해명했다.
|
그는 "'한식이 싫다는 거구나'라는 생각에 바로 빵과 커피로 돌렸다. 그러니 좋아하더라"고 해 웃음을 안겼다.
고우림은 "고우림만의 가훈이 있다. '말을 예쁘게 하자'"라면서 "내가 예쁜 말을 하면 상대도 예쁜 말을 해주려고 노력한다. 이런 것들이 좋은 작용으로 이어진다고 생각이 든다"고 했다. 이어 고우림은 "아직은 많이 모자라지만 한해 한해 더 지혜로운 남자, 남편이 되려고 노력하고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.
특히 고우림의 VCR을 보던 강남은 아내에게 존경을 표현하는 고우림의 모습에 깜짝 놀라며 "우리 진짜 잘 통하는 것 같다"라고 혀를 내두르기도. 이에 고우림과 강남을 지켜보던 MC 붐 지배인이 "두 분이 모임 하나 만들어라"라며 빙상 여제 남편 클럽 결성을 적극 추천해 웃음을 줬다는 후문이다.
퀸연아에 이어 대한민국 여심까지 사로잡을 보석 남편 고우림의 출격은 11월 7일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.
