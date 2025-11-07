고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

기사입력 2025-11-07 08:49


고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…

[스포츠조선 정안지 기자] 김연아의 남편이자 포레스텔라 고우림의 아내 사랑은 누구에게도 뒤지지 않을 만큼 최고였다.

7일 KBS2측은 유튜브 채널을 통해 "퀸연아의 사랑, 고우림 편셰프 출격. 좋은 남편이 되기 위해 노력하는 점? 말을 예쁘게하자"라면서 '신상출시 편스토랑' 예고편을 공개했다.

이날 고우림은 부부의 단골 야식 메뉴는 묻는 질문에 "치킨이랑 떡볶이 좋아한다"고 했다. 이를 들은 이연복은 "야식 먹고 자면 얼굴 팅팅 붓는데, 연아 씨는 야식 먹은 다음날도 예쁘냐"고 물었다. 이에 고우림은 "예쁘다. 내 눈에는 항상 예쁘다"며 스윗한 남편 면모를 자랑했다.

평소 자기 관리가 철저하다는 고우림은 "'내 얼굴이 곧 아내의 얼굴'이라고 생각을 해서 관리를 하고 있다"며 아내를 생각해서 자기 관리도 열심인 남편이었다.

또한 고우림은 '아내에게 잘하는 노하우가 있냐'는 질문에는 "말이 좀 웃긴데 아내 심기를 거슬리게 안 하면 된다"고 해 웃음을 안겼다. 그는 "서로가 좋아하는 걸 하는 것도 중요하지만 싫어하는 걸 안 하는 게 더 중요한 것 같다"며 "거슬리는 행동이 싫어하는 것 중 하나 일 수 있으니까 거슬리게 하면 안 된다"고 해명했다.

아내의 마음을 잘 헤아리는 사랑꾼 남편의 자세에 게스트로 출연한 강남은 "현명하다"며 감탄했다.


고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한…
고우림은 김연아와의 일화도 공개했다. 아침에 '뭐 먹을까'라고 묻자, '아무거나 먹고 싶은 거 시켜'라고 했다는 김연아. 이에 고우림은 된장찌개, 김치찌개를 언급하자, 돌아오는 답은 '한식 먹게?'였다고.

그는 "'한식이 싫다는 거구나'라는 생각에 바로 빵과 커피로 돌렸다. 그러니 좋아하더라"고 해 웃음을 안겼다.


고우림은 "고우림만의 가훈이 있다. '말을 예쁘게 하자'"라면서 "내가 예쁜 말을 하면 상대도 예쁜 말을 해주려고 노력한다. 이런 것들이 좋은 작용으로 이어진다고 생각이 든다"고 했다. 이어 고우림은 "아직은 많이 모자라지만 한해 한해 더 지혜로운 남자, 남편이 되려고 노력하고 있다"고 말해 눈길을 끌었다.

특히 고우림의 VCR을 보던 강남은 아내에게 존경을 표현하는 고우림의 모습에 깜짝 놀라며 "우리 진짜 잘 통하는 것 같다"라고 혀를 내두르기도. 이에 고우림과 강남을 지켜보던 MC 붐 지배인이 "두 분이 모임 하나 만들어라"라며 빙상 여제 남편 클럽 결성을 적극 추천해 웃음을 줬다는 후문이다.

퀸연아에 이어 대한민국 여심까지 사로잡을 보석 남편 고우림의 출격은 11월 7일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만나볼 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

전지현, 두 아들 육아에 살림도 직접 "이모님 없이 혼자 다 해"

3.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

4.

정애리, 대형 교통사고→복막염·난소암까지 "두 번의 죽을 고비 겪었다"

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

전지현, 두 아들 육아에 살림도 직접 "이모님 없이 혼자 다 해"

3.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

4.

정애리, 대형 교통사고→복막염·난소암까지 "두 번의 죽을 고비 겪었다"

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG가 '롤렉스 폭탄'을 던졌다. KS MVP 롤렉스 고정. 다른 구단 MVP 선물도 나올까

2.

김현수 2대 '롤렉스맨'됐다. 구광모 회장 "롤렉스 시계 LG 전통으로..."

3.

英 BBC도 대서특필, "손흥민 대실패 위기" 구해낸 진정한 스승, 드디어 토트넘 복귀 예고..."EPL 너무 그리워, 돌아가고 싶다"

4.

英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나고, 폭싹 무너졌네..."역대 최악 공격" 토트넘 반등시킬 구세주 온다 "1월 영입 준비 완료"

5.

英 매체 충격 지적! "포체티노가 손흥민 트로피 폄하"→토트넘 감독 복귀 가능성…"프랭크 기대에 못 미치면 현실화"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.