'박성광♥' 이솔이, 첫 유럽여행 후 '현타' 제대로.."사치였나봐"

기사입력 2025-11-07 08:48


[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 박성광의 아내 이솔이가 생애 첫 유럽 여행을 마친 뒤 현실 복귀 소감을 전했다.

이솔이는 6일 유럽 여행 후기를 전했다.

앞서 이솔이는 추석 연휴를 맞아 생애 첫 유럽 여행길에 올랐다.

여행 후 이솔이는 "한국 복귀 일주일차인데..밀린 업무, 밀린 피부관리, 밀린 운동, 밀린 집안일, 밀린 정산, 밀린 미팅에 치여살아요"라고 털어놨다.


이어 "이렇게 길게 여행을 다녀오는 것은 제게 정말 사치였나봐요 가히 버킷리스트라 할 만 해.."라고 고백해 눈길을 끌었다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며 지난 4월 여성암 투병을 고백해 많은 응원을 받은 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com

