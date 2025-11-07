[공식]더보이즈, 스페셜 유닛 출격…현재·선우·주연 '타이거' 11일 발…

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 스페셜 유닛 출격을 예고했다.
이번 스페셜 유닛 싱글 'Tiger'는 더보이즈의 현재, 선우, 주연을 필두로 제작된 앨범이다. 세 멤버의 개성 강한 목소리에 드럼 앤 베이스 기반의 비트가 어우러져 중독성을 더했다. 특히, 이번 신곡은 앞서 진행된 네 번째 월드 투어 'THE BLAZE(더 블레이즈)'에서 선보인 유닛곡으로, 공개 직후 글로벌 팬들의 음원 발매 요청이 쇄도해 정식으로 발표하게 됐다.
더보이즈는 2025년 한 해 동안 정규 3집 'Unexpected(언익스펙티드)'와 미니 10집 'a;effect(에이이펙트)'를 발매하고 활발한 음반 활동을 펼쳤다. 각 앨범마다 그룹 고유의 색을 담아내 활동 제2막을 성공적으로 시작했고, 최근에는 지난 8월부터 시작된 네 번째 월드 투어 'THE BLAZE'로 전 세계 팬들과 만나 소통하고 있다.
더보이즈 현재, 선우, 주연이 참여한 스페셜 유닛 디지털 싱글 'Tiger'는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
