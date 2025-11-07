[공식]더보이즈, 스페셜 유닛 출격…현재·선우·주연 '타이거' 11일 발…

[공식]더보이즈, 스페셜 유닛 출격…현재·선우·주연 '타이거' 11일 발매

기사입력 2025-11-07 09:10


사진 제공=원헌드레드

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 스페셜 유닛 출격을 예고했다.

소속사 원헌드레드는 오늘(7일) 자정, 공식 SNS 채널을 통해 더보이즈의 스페셜 유닛 디지털 싱글 'Tiger(타이거)'가 오는 11일 발매된다고 전했다.

발매 소식과 함께 공개된 앨범 커버는 메탈 질감으로 표현된 'Tiger'라는 타이포그래피 위에 마치 호랑이 발톱 자국이 새겨진 듯한 그래픽이 더해져 강렬한 인상을 준다. 또한, 오는 11일 오후 6시 정식 발매 일정이 함께 오픈되며 예고 없이 전해진 소식에 팬들의 반응이 더 뜨거울 것으로 보인다.

이번 스페셜 유닛 싱글 'Tiger'는 더보이즈의 현재, 선우, 주연을 필두로 제작된 앨범이다. 세 멤버의 개성 강한 목소리에 드럼 앤 베이스 기반의 비트가 어우러져 중독성을 더했다. 특히, 이번 신곡은 앞서 진행된 네 번째 월드 투어 'THE BLAZE(더 블레이즈)'에서 선보인 유닛곡으로, 공개 직후 글로벌 팬들의 음원 발매 요청이 쇄도해 정식으로 발표하게 됐다.

더보이즈는 2025년 한 해 동안 정규 3집 'Unexpected(언익스펙티드)'와 미니 10집 'a;effect(에이이펙트)'를 발매하고 활발한 음반 활동을 펼쳤다. 각 앨범마다 그룹 고유의 색을 담아내 활동 제2막을 성공적으로 시작했고, 최근에는 지난 8월부터 시작된 네 번째 월드 투어 'THE BLAZE'로 전 세계 팬들과 만나 소통하고 있다.

여기에 이번 스페셜 유닛 앨범을 통해 현재, 선우, 주연이라는 새로운 조합으로 색다른 모습을 예고한 만큼, 더보이즈가 선보일 새로운 음악적 시도에 어느 때보다 기대가 모인다.

더보이즈 현재, 선우, 주연이 참여한 스페셜 유닛 디지털 싱글 'Tiger'는 오는 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

