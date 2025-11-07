"르세라핌 피해vs허위 주장"…민희진, 쏘스뮤직과 5억 손배소 오늘(7일) 4차 공방

기사입력 2025-11-07 09:58


"르세라핌 피해vs허위 주장"…민희진, 쏘스뮤직과 5억 손배소 오늘(7일…
민희진. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 민희진 어도어 전 대표와 쏘스뮤직 간 5억 원대 손해배상 소송의 네 번째 변론기일이 진행된다.

서울서부지방법원 제12민사부(나)는 7일 쏘스뮤직이 민 전 대표를 상대로 제기한 소송의 4차 변론을 연다.

어도어와 쏘스뮤직, 빌리프랩은 모두 하이브 산하 레이블이다. 어도어에는 뉴진스, 쏘스뮤직에는 르세라핌, 빌리프랩에는 아일릿이 각각 소속돼 있다. 이번 소송은 하이브 내 레이블 간 갈등이 법정 다툼으로 번진 사례로, '뉴진스 사태'와 관련된 분쟁으로도 주목받고 있다.

쏘스뮤직은 민 전 대표가 뉴진스 데뷔 과정에 대해 사실과 다른 주장을 이어오며 자사 그룹 르세라핌에 피해를 초래했다고 주장하고 있다. 쏘스뮤직은 "뉴진스를 자신이 캐스팅했다", "뉴진스가 하이브 첫 걸그룹으로 데뷔할 계획이었다", "르세라핌 데뷔 전 홍보를 막았다"는 민 전 대표의 발언이 허위라고 지적하며 손해배상을 요구하고 있다.

이번 변론의 핵심 쟁점은 민 전 대표의 카카오톡 메시지 증거 효력이다. 앞선 변론에서 민 전 대표 측은 해당 메시지가 통신비밀보호법에 위반된 '위법 수집 증거'라고 주장했으나, 재판부는 "카카오톡 계정 접근 경위와 내부 동의 정황을 볼 때 위법 증거로 보기 어렵다"며 증거 채택을 결정했다.

특히 민 전 대표가 하이브 산하 다른 걸그룹들에 대한 '자료 수집 지시'를 반복한 정황도 확인된 바 있다. 민 전 대표가 측근들에게 "○○○○이든 XXXX이든, ○○○이든, XXX이든, 뭔가 더 있을 것"이라며 하이브 측의 문제 사례를 조직적으로 찾아올 것을 요구했던 내용이다.

업계에서는 이 부분이 이번 쏘스뮤직 소송에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다고 보고 있다. 민 전 대표의 '르세라핌 런칭 피해 주장'의 진위 판단에서, 법원은 그가 실제로 다른 그룹을 부정적으로 활용하려 했는지, 또 그것이 뉴진스 보호 목적이었는지, 아니면 독립 명분을 만들기 위한 전략적 폄훼였는지를 판단 요소로 삼을 가능성이 높기 때문이다.

해당 카카오톡 대화는 최근 뉴진스-어도어 전속계약 유효 소송 1심에서도 주요 판단 근거로도 사용됐다. 재판부는 민 전 대표가 뉴진스의 독립을 위해 여론전, 소송 대응, 전략 메시지 전개를 체계적으로 계획한 정황을 인정하며 어도어의 손을 들어줬다.


그런가 하면, 민 전 대표는 빌리프랩과도 별도의 법적 공방을 진행 중이다. 민 전 대표가 아일릿을 두고 "뉴진스를 전 영역에서 카피했다"고 주장하자, 빌리프랩은 20억 원 규모의 손해배상 소송을 제기했다. 이와 관련 네 번째 변론기일은 오는 14일 열린다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG가 '롤렉스 폭탄'을 던졌다. KS MVP 롤렉스 고정. 다른 구단 MVP 선물도 나올까

2.

英 BBC도 대서특필, "손흥민 대실패 위기" 구해낸 진정한 스승, 드디어 토트넘 복귀 예고..."EPL 너무 그리워, 돌아가고 싶다"

3.

英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나고, 폭싹 무너졌네..."역대 최악 공격" 토트넘 반등시킬 구세주 온다 "1월 영입 준비 완료"

4.

英 매체 충격 지적! "포체티노가 손흥민 트로피 폄하"→토트넘 감독 복귀 가능성…"프랭크 기대에 못 미치면 현실화"

5.

오타니가 치면 '문샷' 톱10에 무려 4개, 50-50 홈런볼 64억이었는데...143m 장외포는 얼마?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.