'김연아♥'고우림, 1등 신랑감 맞네…"아내 소울푸드는 라면, 더 맛있게…

요리에 대해 이야기하며, 고우림은 아내 김연아와의 일상에 대해서도 조심스럽게 털어놓는다. 고우림은 "참 웃픈 일인데, 아내의 소울푸드가 라면이에요. 선수 시절 식단 관리 때문에 먹고 싶은데 못 먹었던 한이 있나 봐요"라고 말한다. 이어 고우림은 "결혼 후 제가 아내를 야식에도 입문시켰어요. 결혼하고 나니 맛있는 음식을 함께 먹는 것이 큰 행복이더라고요"라고 밝힌다. 이에 이연복 셰프가 "야식 먹으면 얼굴 붓는데…"라고 하자 고우림은 "제 눈에는 항상 예쁘죠"라고 망설임 없이 답해 훈훈한 웃음을 선사한다.
고우림은 라면을 좋아한다는 김연아를 위해 만든 자신만의 필살 라면 레시피를 공개한다. "라면을 너무 맛있게 먹는 모습이 좋아서, 한 번 해줄 때 정말 맛있게 만들어주고 싶더라"고 하는 고우림의 말에는 애틋함마저 느껴졌다고. 고우림이 자신 있게 공개한 라면 메뉴는 그야말로 중독성 그 자체. VCR을 지켜보던 '편스토랑' 식구들도 "한 입만 먹어보고 싶다"라며 군침을 삼켰다는 후문. MC 붐 지배인이 "우림 씨가 음식 해주면 아내의 반응은 어떠냐"고 묻자, 고우림은 "항상 맛있다고 해준다. 그래서 자신감 있게 요리하고 있다"고 뿌듯함을 드러낸다.
한편 KBS2 '편스토랑'은 7일 오후 8시 30분 방송된다.
