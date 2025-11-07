고우림 "♥김연아 소울푸드=라면, 얼굴 부어도 예뻐"

|
[스포츠조선 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 고우림이 아내 김연아를 위한 특별한 라면 레시피를 공개한다.
이날 공개되는 VCR 속 고우림은 이연복 셰프와 만나 자신이 평소 집에서 잘하는 요리들을 선 보였다. 이연복은 요리 실력에 이어 사랑꾼 남편 지수까지, 고우림이 과연 '남편스토랑'에 걸맞은 남편인지 검증에 돌입했다.
고우림은 평소 아침 메뉴로 즐겨 먹는다는 토스트를 뚝딱 만들었다. 토스트와 커피를 결합한 고우림만의 똑똑한 레시피는 물론 요리 중에도 빛나는 아이돌급 미모, 동굴처럼 울리는 섹시 보이스는 '편스토랑'의 여심을 제대로 흔들었다고.
고우림은 "참 웃픈 일인데, 아내의 소울푸드가 라면이에요. 선수 시절 식단 관리 때문에 먹고 싶은데 못 먹었던 한이 있나 봐요"라고 전했다.
이어 고우림은 "결혼 후 제가 아내를 야식에도 입문시켰어요. 결혼하고 나니 맛있는 음식을 함께 먹는 것이 큰 행복이더라고요"라고 밝혔다.
이에 이연복 셰프가 "야식 먹으면 얼굴 붓는데…"라고 하자 고우림은 "제 눈에는 항상 예쁘죠"라고 망설임 없이 답해 훈훈한 웃음을 줬다.
이날 고우림은 라면을 좋아한다는 김연아를 위해 만든 자신만의 필살 라면 레시피를 공개했다. "라면을 너무 맛있게 먹는 모습이 좋아서, 한 번 해줄 때 정말 맛있게 만들어주고 싶더라"고 하는 고우림의 말에는 애틋함마저 느껴졌다고.
고우림이 자신 있게 공개한 라면 메뉴는 그야말로 중독성 그 자체. VCR을 지켜보던 '편스토랑' 식구들도 "한 입만 먹어보고 싶다"라며 군침을 삼켰다는 후문.
MC 붐 지배인이 "우림 씨가 음식 해주면 아내의 반응은 어떠냐"고 묻자 고우림은 "항상 맛있다고 해준다. 그래서 자신감 있게 요리하고 있다"며 뿌듯한 미소를 보여 웃음을 줬다.
과연 고우림이 공개한 라면 메뉴는 무엇일지, 간단한 팁으로 색다른 조합을 만들어내는 센스가 돋보이는 고우림의 요리 실력, 그리고 사랑꾼 남편 면모까지, 볼수록 사랑스러운 고우림의 넘치는 매력은 11월 7일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.
