고우림 "♥김연아 소울푸드=라면, 얼굴 부어도 예뻐"

기사입력 2025-11-07 10:06


고우림 "♥김연아 소울푸드=라면, 얼굴 부어도 예뻐"

[스포츠조선 김준석 기자] '신상출시 편스토랑' 고우림이 아내 김연아를 위한 특별한 라면 레시피를 공개한다.

11월 7일 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑'/연출 윤병일)에는 김강우, 이상우 등 국민 남편 편셰프의 계보를 잇는 보석 남편으로 야심 차게 출사표를 던지는 신입 편셰프가 등장한다.

그 주인공은 단일 무대 유튜브 클립 조회수만 2,800만을 가뿐하게 돌파한 대세 크로스오버 그룹 포레스텔라의 베이스 고우림이다.

이날 공개되는 VCR 속 고우림은 이연복 셰프와 만나 자신이 평소 집에서 잘하는 요리들을 선 보였다. 이연복은 요리 실력에 이어 사랑꾼 남편 지수까지, 고우림이 과연 '남편스토랑'에 걸맞은 남편인지 검증에 돌입했다.

고우림은 평소 아침 메뉴로 즐겨 먹는다는 토스트를 뚝딱 만들었다. 토스트와 커피를 결합한 고우림만의 똑똑한 레시피는 물론 요리 중에도 빛나는 아이돌급 미모, 동굴처럼 울리는 섹시 보이스는 '편스토랑'의 여심을 제대로 흔들었다고.


고우림 "♥김연아 소울푸드=라면, 얼굴 부어도 예뻐"
요리에 대해 이야기하며, 고우림은 아내 김연아와의 일상에 대해서도 조심스럽게 털어놨다.

고우림은 "참 웃픈 일인데, 아내의 소울푸드가 라면이에요. 선수 시절 식단 관리 때문에 먹고 싶은데 못 먹었던 한이 있나 봐요"라고 전했다.

이어 고우림은 "결혼 후 제가 아내를 야식에도 입문시켰어요. 결혼하고 나니 맛있는 음식을 함께 먹는 것이 큰 행복이더라고요"라고 밝혔다.


이에 이연복 셰프가 "야식 먹으면 얼굴 붓는데…"라고 하자 고우림은 "제 눈에는 항상 예쁘죠"라고 망설임 없이 답해 훈훈한 웃음을 줬다.

이날 고우림은 라면을 좋아한다는 김연아를 위해 만든 자신만의 필살 라면 레시피를 공개했다. "라면을 너무 맛있게 먹는 모습이 좋아서, 한 번 해줄 때 정말 맛있게 만들어주고 싶더라"고 하는 고우림의 말에는 애틋함마저 느껴졌다고.

고우림이 자신 있게 공개한 라면 메뉴는 그야말로 중독성 그 자체. VCR을 지켜보던 '편스토랑' 식구들도 "한 입만 먹어보고 싶다"라며 군침을 삼켰다는 후문.

MC 붐 지배인이 "우림 씨가 음식 해주면 아내의 반응은 어떠냐"고 묻자 고우림은 "항상 맛있다고 해준다. 그래서 자신감 있게 요리하고 있다"며 뿌듯한 미소를 보여 웃음을 줬다.

과연 고우림이 공개한 라면 메뉴는 무엇일지, 간단한 팁으로 색다른 조합을 만들어내는 센스가 돋보이는 고우림의 요리 실력, 그리고 사랑꾼 남편 면모까지, 볼수록 사랑스러운 고우림의 넘치는 매력은 11월 7일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서 만날 수 있다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

연예 많이본뉴스
1.

故김주혁, 8년 만에 밝혀진 '1박2일' 하차 비하인드.."멤버들 위해 연장"

2.

악뮤 父, 딸 이수현 슬럼프 심경 "이찬혁과 취향 안 맞아 노래하는 즐거움 잃어"

3.

고우림 "'결혼3년차' ♥김연아 심기 거슬리게 안해...아내어 해석 잘한다"('편스토랑')

4.

김대호, 하지원과 N번째 ♥핑크빛 터졌다..목발 짚고 꽃다발 선물까지 "누나!"(흙심인대호)

5.

전지현이 밝힌 절친 정체 '최화정'…"알몸 사우나 친구"

스포츠 많이본뉴스
1.

LG가 '롤렉스 폭탄'을 던졌다. KS MVP 롤렉스 고정. 다른 구단 MVP 선물도 나올까

2.

英 BBC도 대서특필, "손흥민 대실패 위기" 구해낸 진정한 스승, 드디어 토트넘 복귀 예고..."EPL 너무 그리워, 돌아가고 싶다"

3.

英 단독 보도! "수준 이하" 손흥민 떠나고, 폭싹 무너졌네..."역대 최악 공격" 토트넘 반등시킬 구세주 온다 "1월 영입 준비 완료"

4.

英 매체 충격 지적! "포체티노가 손흥민 트로피 폄하"→토트넘 감독 복귀 가능성…"프랭크 기대에 못 미치면 현실화"

5.

오타니가 치면 '문샷' 톱10에 무려 4개, 50-50 홈런볼 64억이었는데...143m 장외포는 얼마?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.