'180cm' 홍진경, 40kg대로 감량 후 철저한 자기관리 "테니스 치…

'180cm' 홍진경, 40kg대로 감량 후 철저한 자기관리 "테니스 치기 좋은날"

기사입력 2025-11-07 15:00


[스포츠조선 정안지 기자] 모델 겸 방송인 홍진경이 몸매 관리 비법을 공유했다.

홍진경은 7일 "테니스 치기 좋은 날"이라면서 일상을 공유했다.

사진 속에는 테니스를 가기 위해 준비 중인 홍진경의 모습이 담겨있다.

이때 홍진경의 운동복 스타일링에 시선이 쏠렸다. 이날 편안한 회색 트레이닝 바지에 블랙 재킷을 매치, 여기에 모자로 포인트를 준 홍진경이었다. 이 과정에서 카메라를 향한 강렬한 눈빛을 선보이며 시크한 매력을 뽐냈다.


잠시 후 테니스장에 도착한 홍진경은 바로 레슨을 진행, 양손으로 라켓을 움켜쥔 채 진지한 표정으로 운동 중인 홍진경의 모습에서 철저한 자기 관리의 면모가 고스란히 전해졌다.

한편 홍진경은 지난달 23일 유튜브 채널을 통해 다이어트 식단을 공유, 이 과정에서 "얼마 전에 몸무게 앞자리 '4'를 한번 봤다. 근데 '4'를 봤을 때는 진짜 몰골이 좀 아파보이더라"며 "'12세부터 60세가 다 보인다'는 댓글이 달린 적 있다"고 해 놀라움을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

