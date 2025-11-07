'하반신 마비' 박위, 11년만에 일어섰다 "송지은♥ 바라보며 포옹"

기사입력 2025-11-07 16:53


'하반신 마비' 박위, 11년만에 일어섰다 "송지은♥ 바라보며 포옹"

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 박위가 아내 가수 송지은의 도움을 받아 턱걸이에 성공, 감동을 안겼다.

7일 '위라클' 채널에는 '전신마비 11년 만에 두발로 서서 지은이를 바라보며 안았습니다'라는 영상이 게재됐다.

박위는 결혼 후 살이 쪘다면서, 송지은에게 운동을 하러 가자고 제안했다. 잠시 후 두 사람은 헬스장으로 했고 함께 스트레칭도 했다.


'하반신 마비' 박위, 11년만에 일어섰다 "송지은♥ 바라보며 포옹"
박위는 운동하는 송지은을 촬영하며 "운동하는 모습이 멋진데 중요한 건 낮은 무게로 한다는 것"이라고 놀려 웃음을 안겼다. 박위는 이어 턱걸이에 도전했고 송지은은 박위가 힘들어하자 박위를 꼬옥 안아줬다. 두 발을 딛고 일어선 박위를 송지은이 안고 있는 것으로 보이기도 해 감동을 안겼다. 박위는 송지은에게 "다시 안아줘, 섬네일!"이라며, 그 와중에도 유튜버 다운 면모를 보여 폭소를 안겼다.

한편 송지은은 박위와 지난해 10월 결혼했다. 박위는 과거 낙상사고로 전신마비 진단을 받았지만 재활로 상체를 움직일 수 있게 되는 등 몸이 회복돼 긍정의 아이콘으로 주목받고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 타블로, 유서 영상 남겼다..."♥강혜정·딸 하루에 내 자산 어디있는지 써둬" ('에픽하이')

2.

김재중, '1조 재산설' 사실이었나...신사옥 2개 갖춘 대표였다 "재산 와전돼" ('편스토랑')

3.

황재근, 내가 티아라 지연과 이혼을..."저 아닙니다"

4.

'도수코5' 모델 김성찬, 혈액암 투병 중 사망…향년 35세 [SC이슈]

5.

'후덕해진' 이진욱, 몰라보게 변했다..턱선 실종·수염까지 '깜짝 근황'

연예 많이본뉴스
1.

'45세' 타블로, 유서 영상 남겼다..."♥강혜정·딸 하루에 내 자산 어디있는지 써둬" ('에픽하이')

2.

김재중, '1조 재산설' 사실이었나...신사옥 2개 갖춘 대표였다 "재산 와전돼" ('편스토랑')

3.

황재근, 내가 티아라 지연과 이혼을..."저 아닙니다"

4.

'도수코5' 모델 김성찬, 혈액암 투병 중 사망…향년 35세 [SC이슈]

5.

'후덕해진' 이진욱, 몰라보게 변했다..턱선 실종·수염까지 '깜짝 근황'

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 대충격! '21억 FA' 이소영 시즌아웃 → 사상초유 '계약 해지' 요청까지 날벼락

2.

'야마모토 복사판'이 온다, "작은 선발투수 선입견 버려"...ESPN '선발투수 랭킹 2위-1966억' 예측

3.

KT에 다저스 기운이? '연봉 14억' 사우어 영입 "선발 경험 풍부한 구위형 투수…팀의 중심될 것" [공식발표]

4.

김하성 FA 선언 → WBC 대표팀 합류 차질? 이정후와 8일 체코전 현장방문…류지현 감독과 만남 가진다 [고척현장]

5.

레알 마드리드 깜짝 등장...김민재, 리버풀-유벤투스 이적설 최대 변수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.