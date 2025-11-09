'100억家' 정준호♥이하정, 자녀 교육에 진심 "6살 딸 골프·바이올린 시작"

기사입력 2025-11-09 12:33


[스포츠조선 이게은기자] 방송인 이하정이 자녀 교육에 진심인 근황을 전했다.

9일 이하정은 딸 유담 양이 골프를 배우는 모습을 공개, "우리 유담이도 이제 골프 입문"이라고 전했다.

사진 속 유? 양은 두 손으로 골프채를 꼬옥 쥐고 골프에 집중하는 모습. 앙증맞은 자태가 귀여움을 자아낸다.

또 이하정은 유담 양이 바이올린 연습에 집중하는 모습을 보며 "화이팅. 지금은 힘들지만 노력하고 또 노력하고 무한 반복. 시간이 흐르면 지금의 노력이 쌓여서 너에게 큰 힘이 될 거야. 힘들어도 견뎌내자"라며 응원했다.


첫째 아들 시욱 군은 지난해 국제로봇대회에 출전하고 국제코딩대회에서 2위를 차지하는 등 우월한 재능을 가졌다. 유담 양도 음악, 스포츠 등에서 소질을 드러내 더욱 눈길을 끈다.

한편 이하정은 10세 연상 배우 정준호와 2011년에 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 최근 이들 부부는 인천 송도의 한 골프장 내에 100억대 단독주택을 지어 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com

