박경림, 끊임없는 기부 또 기부…"청소년들의 꿈 응원이 내 역할"

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 박경림이 청소년들의 꿈을 응원하기 위해 기부를 이어가고 있다.
박경림은 청소년들의 꿈을 응원하는 일에 진심이다. 올해 초, 뮤지컬 '어게인 드림하이'의 크리에이티브 디렉터로서 또 한번 새로운 영역에 도전했던 박경림은 "내 새로운 꿈은 '드림헬퍼'"라며 "아무것도 가진 것 없이 꿈과 열정만으로 무모한 도전을 해온 내가 받았던 많은 대중들과 주변 사람들에 대한 고마움을 이제는 내가 드림헬퍼가 되어 누군가의 꿈을 향한 도전이 지치지 않도록 돕고 싶다"는 포부를 밝힌 바 있다.
교장 역할로 직접 출연하기도 한 '어게인 드림하이'에 국제아동권리 NGO '세이브더칠드런'과 보건복지부 산하 서울특별시 자립지원전담기관 '영플러스'를 통해 국내 복합위기가정 아동과 자립준비청년 약 1000여명을 초대해 그들의 꿈을 응원하기도 했다.
한편 박경림은 현재 영화와 드라마 제작보고회 진행뿐만 아니라 SBS '우리들의 발라드', 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁', '몸으로 보는 세상 아모르바디' 등을 통해 진행자로서 활약하고 있다. 그는 올해의브랜드대상에서 3년 연속 MC 부문을 수상하며 '특급 MC' 대열에 들어섰다. 영화와 드라마 제작발표회의 진행자로서는 물론 최근 SBS '우리들의 발라드'를 통해 특유의 따뜻함에 더해지는 순발력과 재치로 감동과 웃음을 전하며 대중들의 큰 사랑을 받고 있다.
