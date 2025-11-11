박경림, 끊임없는 기부 또 기부…"청소년들의 꿈 응원이 내 역할"

기사입력 2025-11-11 10:24


박경림, 끊임없는 기부 또 기부…"청소년들의 꿈 응원이 내 역할"
사진=위드림컴퍼니

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 박경림이 청소년들의 꿈을 응원하기 위해 기부를 이어가고 있다.

최근 박경림은 "보호종료청소년들이 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하는 데 써달라"며 서울특별시 자립지원전담기관 '영플러스'에 1억원을 기부한 것으로 알려졌다.

앞서 그는 세이브더칠드런의 '이리이리바자회'를 통해 모은 수익금 2억원 이외에도 박고테프로젝트 음반판매 수익금 전액인 1억 7천만원을 '아름다운재단'에, 난치성 신생아들의 수술 및 치료를 위해 서울 중구 제일병원에 1억원을 기부한 바 있고, 이밖에도 여러 기관, 단체 등을 통해 지속적인 후원활동 및 기부를 이어오고 있다.

박경림은 청소년들의 꿈을 응원하는 일에 진심이다. 올해 초, 뮤지컬 '어게인 드림하이'의 크리에이티브 디렉터로서 또 한번 새로운 영역에 도전했던 박경림은 "내 새로운 꿈은 '드림헬퍼'"라며 "아무것도 가진 것 없이 꿈과 열정만으로 무모한 도전을 해온 내가 받았던 많은 대중들과 주변 사람들에 대한 고마움을 이제는 내가 드림헬퍼가 되어 누군가의 꿈을 향한 도전이 지치지 않도록 돕고 싶다"는 포부를 밝힌 바 있다.

교장 역할로 직접 출연하기도 한 '어게인 드림하이'에 국제아동권리 NGO '세이브더칠드런'과 보건복지부 산하 서울특별시 자립지원전담기관 '영플러스'를 통해 국내 복합위기가정 아동과 자립준비청년 약 1000여명을 초대해 그들의 꿈을 응원하기도 했다.

지난 2006년부터 19년간 세이브더칠드런 홍보대사로서 다양한 활동에 참여한 공을 인정받아 올해 보건복지부가 주최한 어린이날 기념식에서 대통령 표창을 수상했다.

한편 박경림은 현재 영화와 드라마 제작보고회 진행뿐만 아니라 SBS '우리들의 발라드', 채널A '절친 토큐멘터리-4인용식탁', '몸으로 보는 세상 아모르바디' 등을 통해 진행자로서 활약하고 있다. 그는 올해의브랜드대상에서 3년 연속 MC 부문을 수상하며 '특급 MC' 대열에 들어섰다. 영화와 드라마 제작발표회의 진행자로서는 물론 최근 SBS '우리들의 발라드'를 통해 특유의 따뜻함에 더해지는 순발력과 재치로 감동과 웃음을 전하며 대중들의 큰 사랑을 받고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 히틀러 초상화 자랑 실화냐…병역비리부터 15년째 '프로논란러'[SC이슈]

2.

허성태, 안타까운 근황 "끊어진 종아리 근육 말려 올라가..촬영 탓 수술 못해"

3.

이동국 딸 설아라고? 아이돌 비주얼로 '폭풍성장'...12세의 성숙미

4.

'이파니 딸' 서이브, '마라탕후루'로 진짜 20억 벌었나…"수익 부모님이 관리"[SC리뷰]

5.

'건강이상설' 전원주, 86세에 안면거상술 결심…'3000만 원↑' 견적에 충격

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 히틀러 초상화 자랑 실화냐…병역비리부터 15년째 '프로논란러'[SC이슈]

2.

허성태, 안타까운 근황 "끊어진 종아리 근육 말려 올라가..촬영 탓 수술 못해"

3.

이동국 딸 설아라고? 아이돌 비주얼로 '폭풍성장'...12세의 성숙미

4.

'이파니 딸' 서이브, '마라탕후루'로 진짜 20억 벌었나…"수익 부모님이 관리"[SC리뷰]

5.

'건강이상설' 전원주, 86세에 안면거상술 결심…'3000만 원↑' 견적에 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 후 가치 급락" 슈퍼컴, 홈서 죽쑤는 토트넘 9위 추락…아스널, 22년 만의 우승→황희찬 울버햄튼 강등 예측

2.

"손흥민 수준 이하 경기력" 보다 심한 혹평 등장..."네가 토트넘의 약점" 완장 차고, 실력 비판 '와르르'

3.

美 언론 '오피셜' 공식발표, 손흥민은 '3위' 입니다! '가을 축구' MLS컵 선수 랭킹 등장...SON 밀어낸 1위는 누구인가

4.

"강백호 오면 레이예스는?" 김태형 감독의 즐거운 상상, 롯데는 '역대급 세일' 기회를 잡을 수 있을까 [미야자키리포트]

5.

오타니를 만났을 뿐 슈와버도 자격 있다, 지명타자 MVP 시대의 도래[스조산책 MLB]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.