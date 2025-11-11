르세라핌 허윤진 "4년간 데뷔 실패→포기하고 美대학 합격했는데 연락오더라…등록금 날렸다"(살롱드립)

[스포츠조선 고재완 기자] 그룹 르세라핌(LE SSERAFIM) 멤버 허윤진이 미국 대학 합격을 포기하고 데뷔하게 된 우여곡절을 털어놨다.

허윤진은 11일 공개된 유튜브 채널 'TEO 테오'의 웹예능 '살롱드립'의 '11월 11일이다 소원 빌어 | EP. 114 르세라핌 허윤진 카즈하 | 살롱드립'라는 제목의 영상에 출연했다.

영상에서 MC 장도연은 "카즈하가 발레를 포기하고 데뷔했듯, 윤진 씨는 대학 합격을 포기했다고 들었다. 굉장히 가고 싶었던 학교였다던데"라며 궁금증을 드러냈다.

이에 허윤진은 "맞다. 연습생 시절 네 팀 정도를 준비했었다. 다른 소속사에 가기도 하고 뜻대로 잘 안 되기도 했다. 거의 4년간 데뷔를 도전했지만 계속 실패하니까 '이제는 다른 길을 가야겠다'는 생각이 들어 미국으로 돌아갔다"며 "두 달 동안 정말 독하게 살았다. 그 결과 가고 싶었던 학교에 장학금을 받고 합격했다. 너무 신나서 등록금까지 냈는데, 바로 다음날 회사에서 연락이 왔다. '혹시 통화 가능하냐'고 하더라"고 당시를 떠올렸다.

장도연이 "그럼 등록금은 어떻게 됐냐"고 묻자, 허윤진은 "날아갔다. 꽤 비쌌다"며 웃었다. 그러면서도 "사실 마음은 이미 정해져 있었다. 이렇게 등록금까지 다 냈는데 연락이 온 건 의미가 있다고 느꼈다. 신호처럼 느껴졌다"고 솔직하게 밝혔다.


허윤진은 "그때 회사에서 데뷔팀 합류 소식을 전해줬다. 일주일만 생각해보겠다고 했지만 사실은 바로 마음이 정해져 있었다"며 "결국 다시 한국으로 돌아와 데뷔하게 됐다"고 말했다.

이날 방송에서는 두 멤버의 색다른 매력도 공개됐다. 새 타이틀곡 '스파게티(Spaghetti)'로 컴백한 르세라핌은 '순두부 찌개처럼 매콤한 변신'을 예고했다. 카즈하는 "이번엔 좀 더 빨갛고 강렬하게 변신했다"고 밝혔고, 허윤진은 "머리 색은 더 바꿀 수 없어서 눈썹을 염색했다. 새로운 걸 시도하는 걸 즐긴다"고 전했다.

허윤진은 또 "예전에는 주변 반응을 많이 신경 썼는데 이제는 타인의 시선보다는 내 시선을 중요하게 생각한다"면서도 "눈썹이 없어서 대머리독수리 같다"고 유쾌하게 웃었다.


또 허윤진은 장도연과의 첫 만남 비하인드도 전했다. 그는 "연습생 시절 힘들 때 엄마가 도연 언니 영상을 보내주셨다. '나 빼고 다 X밥'이라는 그 영상이었다"며 "그 말이 제게 큰 힘이 됐다. 지금도 긴장될 때마다 그 말을 떠올리며 마음을 다잡는다"고 고백했다.

한편 허윤진은 "미국에서 자랐는데 골목대장 스타일이었다. 부모님을 앉혀놓고 제가 쓴 연극을 공연하곤 했다"며 "제가 '겨울왕국'을 먼저 썼다. 제가 엘사, 여동생이 안나였다"고 말해 웃음을 자아냈다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

