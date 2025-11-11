'4관왕' 최고 외인 투수, 최동원상 받으러 직접 부산 갔다…"위대한 투…

|
[스포츠조선 이종서 기자] "얼마나 큰 의미가 있는 상인지 잘 안다."
폰세는 한화의 에이스로서, KBO의 각종 기록을 갈아치웠다. 단일 경기 정규이닝 최다 탈삼진(18탈삼진), 개막 이후 역대 최다 선발 연승(17연승), 단일 시즌 최다 탈삼진(252개)의 주인공이 됐다.
폰세는 정규시즌 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개로 KBO리그 외국인 투수 최초로 4관왕(다승·승률·탈삼진·평균자책점)의 대기록도 써내려갔다.
최동원기념사업회는 "올 시즌 압도적인 퍼포먼스로 소속팀 한화 이글스를 리그 2위로 올려 7년만에 가을야구를 즐길 수 있게한 최고의 선수"라면서 "최동원 선수가 남긴 에이스의 모든 기준을 충족해 선정위원 만장일치로 제12회 BNK부산은행 최동원상의 주인공으로 선정한다"고 밝혔다.
|
폰세는 최동원 선수의 모친인 김정자 여사를 향해 "위대한 투수, 최동원 선수를 기억하겠다"면서 "위대한 선수의 이름을 딴 상을 수상하게 되어 특히 영광스럽다"고 남기기도 했다.
얼마전 딸을 출산한 아내를 향해서도 "특별히 고맙고 사랑한다"고 남겼다.
BNK부산은행이 후원하는 '부산은행 최동원상' 상금은 2000만 원이다.
|
|
'제6회 백송 불굴의 최동원상'에는 작년에 이어 한국계 민족학교인 '교토 국제고'에 돌아갔다. 교토 국제고는 작년 고시엔 우승에 이어 올해도 고시엔 본선 8강에 오르는 등, 명실상부한 야구 명문으로 자리잡았다. 야구 뿐만 아니라 교육과정 최우수상을 수상하면서 일본 교포에서 자긍심을 높이고 있는 점을 높이 샀다.
