'4관왕' 최고 외인 투수, 최동원상 받으러 직접 부산 갔다…"위대한 투…

기사입력 2025-11-11 19:21


코디 폰세. 사진제공=최동원기념사업회

[스포츠조선 이종서 기자] "얼마나 큰 의미가 있는 상인지 잘 안다."

한국 프로야구 최고 투수를 선정하는 '제12회 BNK 최동원상' 시상식이 11일 오후 2시 부산광역시 남구 부산은행 본점 2층 대강당에서 열렸다.

올해 'BNK 최동원상'은 2025시즌 한화 이글스를 한국시리즈에 올려놓은 리그 최고의 '괴물투수' 코디 폰세(31)에게 돌아갔다.

폰세는 한화의 에이스로서, KBO의 각종 기록을 갈아치웠다. 단일 경기 정규이닝 최다 탈삼진(18탈삼진), 개막 이후 역대 최다 선발 연승(17연승), 단일 시즌 최다 탈삼진(252개)의 주인공이 됐다.

폰세는 정규시즌 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개로 KBO리그 외국인 투수 최초로 4관왕(다승·승률·탈삼진·평균자책점)의 대기록도 써내려갔다.

오랜만에 최동원상 본상 수상자가 직접 자리에 오른 것도 큰 관심을 모았다. 폰세는 현재 아내의 출산으로 한국에 있다. 당분간 한국에 남아서 시상식 일정을 소화한다는 계획이다.

최동원기념사업회는 "올 시즌 압도적인 퍼포먼스로 소속팀 한화 이글스를 리그 2위로 올려 7년만에 가을야구를 즐길 수 있게한 최고의 선수"라면서 "최동원 선수가 남긴 에이스의 모든 기준을 충족해 선정위원 만장일치로 제12회 BNK부산은행 최동원상의 주인공으로 선정한다"고 밝혔다.


24일 대전 한화생명볼파크에서 열린 PO 5차전 삼성과 한화의 경기, 2회초 2사 1루 폰세가 김성윤 타석때 1루주자 김지찬을 견제구로 잡아낸 뒤 환호하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.24/
폰세는 "한 해 최고의 선수를 선정하는 최동원상이 얼마나 큰 의미가 있는 상인지 잘 안다"면서 "특히 여덟분의 심사위원들이 만장일치로 선정을 해 주셨다는 점에서 감사드리며, 한화 이글스 구단과 동료, 그리고 팬들에게 감사드린다"고 소감을 전했다.


폰세는 최동원 선수의 모친인 김정자 여사를 향해 "위대한 투수, 최동원 선수를 기억하겠다"면서 "위대한 선수의 이름을 딴 상을 수상하게 되어 특히 영광스럽다"고 남기기도 했다.

얼마전 딸을 출산한 아내를 향해서도 "특별히 고맙고 사랑한다"고 남겼다.

BNK부산은행이 후원하는 '부산은행 최동원상' 상금은 2000만 원이다.


사진제공=최동원기념사업회

사진제공=최동원기념사업회
프로야구 10개구단 스카우터 36명의 투표를 통해 선정된 '제8회 대선 고교 최동원상'은 인천 동산고 3학년 신동건에게 돌아갔다.

'제6회 백송 불굴의 최동원상'에는 작년에 이어 한국계 민족학교인 '교토 국제고'에 돌아갔다. 교토 국제고는 작년 고시엔 우승에 이어 올해도 고시엔 본선 8강에 오르는 등, 명실상부한 야구 명문으로 자리잡았다. 야구 뿐만 아니라 교육과정 최우수상을 수상하면서 일본 교포에서 자긍심을 높이고 있는 점을 높이 샀다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

