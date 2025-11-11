한화 이재원, 플레잉코치로 선임…"팀을 위해 무엇을 할 수 있을지 고민" [공식발표]

최종수정 2025-11-11 16:52

한화 이재원, 플레잉코치로 선임…"팀을 위해 무엇을 할 수 있을지 고민"…
14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 포수 이재원이 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

한화 이재원, 플레잉코치로 선임…"팀을 위해 무엇을 할 수 있을지 고민"…
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 2회말 1사 1,2루 한화 이재원이 1타점 2루타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

[스포츠조선 이종서 기자] "지도자로 기회를 주신 구단에 감사하다."

한화 이글스 포수 이재원(37)이 플레잉코치로 역할을 확장한다. 한화 구단은 11일 "포수 이재원을 플레잉코치로 선임했다"고 공식 발표했다.

한화는 "이재원의 지도자로서의 자질을 높이 평가해 플레잉코치 역할을 제안했고, 이재원도 흔쾌히 구단의 제안을 수락했다"며 "구단은 이재원이 코치로서 팀 내 젊은 포수들의 기량 향상을 이끌어낼 것이라 기대하며, 선수로서도 아직 팀에 기여할 여지가 남아 있다고 판단해 이 같은 결정을 내렸다"고 설명했다.

이재원은 2006년 신인 드래프트에서 SK 와이번스(전 SSG 랜더스)의 1차지명을 받고 프로에 데뷔했다. 올 시즌까지 프로 통산 1596경기에 출전해 2할7푼4리 1144안타 110홈런 640타점을 기록했다. 오랜 시간 프로에서 활약하며 SK에서 2차례(2008년, 2018년), SSG에서 1차례(2022년), 총 3차례 한국시리즈 우승을 이끌었다.


한화 이재원, 플레잉코치로 선임…"팀을 위해 무엇을 할 수 있을지 고민"…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 승리한 한화 이재원, 김서현이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/
2024년부터는 한화 유니폼을 입고 새로운 출발을 했다.

SSG에서 나와 5000만원의 연봉으로 시작했지만, 최재훈 외에는 경험 많은 선수가 없는 포수진에 뎁스를 더하면서 알토란 같은 활약을 펼쳤다.

올 시즌 연봉 1억원에 계약한 이재원은 98경기에서 409⅔이닝을 소화하며 한화의 19년 만의 한국시리즈 진출에 힘을 보탰다.

올 시즌까지 두 시즌 동안 이재원은 그라운드에서는 물론, 클럽하우스와 더그아웃 등 보이지 않는 곳에서도 모범적인 베테랑으로서 후배들에게 긍정적인 영향을 미쳤다는 평가를 받았다.

이재원은 "지금 상황에서 내가 팀을 위해 무엇을 할 수 있는지 고민이 많았다"며, "지도자의 기회를 주신 구단에 감사 드리고, 2026시즌 한화이글스가 더욱 강한 팀이 되는데 조금이라도 도움이 될 수 있도록 준비하고, 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


한화 이재원, 플레잉코치로 선임…"팀을 위해 무엇을 할 수 있을지 고민"…
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 6회초 한화 폰세가 이닝을 끝낸 후 함꼐 호흡을 맞춘 이재원과 포옹을 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"

2.

MC몽, 병역비리 억울함 호소 속 '극단적 선택' 고백..."이젠 끝까지 갈 것"

3.

“롯데와 해태의 만남” 채시라X김혜수, 전설들의 레전드급 투샷[SCin스타]

4.

이동국 딸 설아, 초6인데 벌써 풀메 "재시 언니 복제..배우 되고 싶다고"

5.

'깐부할아버지' 오영수, 강제추행 혐의 항소심서 무죄…1심 뒤집혀

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 커리어 박살' 연봉 93억인데, 고작 6억 때문에 승부조작 멍청하네…"최장 65년형 예상"

2.

원태인-문동주 일본전도 못 던지나...그래도 감독은 단호한 출사표 "한일전은 당연히 이겨야" [고척 현장]

3.

'페디·하트·라일리' 카드 전부 쥐고, 여기서 끝 아니다?…"더 좋은 선수도 있다고 해서"

4.

팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 돼…로저스 포기 "구단 거액 투자 약속"

5.

'경악' 음바페vs비니시우스 에이스 대결 결판났다, 레알 마드리드 역대급 결단 '비니시우스 팝니다'...이적료 2600억이면 매각

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 커리어 박살' 연봉 93억인데, 고작 6억 때문에 승부조작 멍청하네…"최장 65년형 예상"

2.

원태인-문동주 일본전도 못 던지나...그래도 감독은 단호한 출사표 "한일전은 당연히 이겨야" [고척 현장]

3.

'페디·하트·라일리' 카드 전부 쥐고, 여기서 끝 아니다?…"더 좋은 선수도 있다고 해서"

4.

팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 돼…로저스 포기 "구단 거액 투자 약속"

5.

'경악' 음바페vs비니시우스 에이스 대결 결판났다, 레알 마드리드 역대급 결단 '비니시우스 팝니다'...이적료 2600억이면 매각

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.