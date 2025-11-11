[전문] MC몽, 히틀러 그림 논란에 발끈 "예술도 모르고 무식하게"

[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 히틀러 그림 논란에 입을 열었다.

MC몽은 11일 "이 그림은 옥승철 작가님의 초기 작품"이라며 "
수염 부분을 빨대 로 색을 을 표현해 사람의 욕심과 이기심

누군가의 피를 빨아먹는 사람의 야만을 표현한 작품이다.
작품은 작품으로 이해해주시길 바란다"고 밝혔다.

이어 "이단옆차기 녹음실때부터 그리고 비피엠엔터 때 부터 걸려있던 그리고 매번 사진에 몇번씩 보여줬던 작품이 왜 이제와서. 작품이란 애초에 비난과 비하를 목적으로 만들어진 작품도 있다. 그걸 즐기는 애호가도 있다. 숭배가 목적이 아닌 예술을 모르니 글 부터 무식하게 쓰면 다인줄 아는 누군가에 목적을 모르니 당신들은 글은 너무 잔인하게도 마음대로 목적부터 만들고 글을 쓰나 보다"라고 비난했다.

MC몽은 "그리고 저 히틀러 싫어한다 . 너무너무너무 전쟁을 일으키는 모든 이들을 싫어한다"고 덧붙였다.

MC몽은 앞서 집안 인테리어를 공개했는데, 히틀러 그림을 걸어놓은 모습이 포착돼 논란이 됐다.

다음은 MC몽 글 전문.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

