MC몽, 병역비리 억울함 호소 속 '극단적 선택' 고백..."이젠 끝까지…

[스포츠조선 김준석 기자] MC몽이 자신을 향한 병역비리와 관련한 억울함을 토해냈다.
이어 "강남에서 벗어나 다시 무엇으로부터 벗어나 행복하고 싶어서 이사를 선택했다. 당신들은 저를 어디까지 아십니까? 어디까지 들으셨고 어디까지를 믿습니까?"라며 최근 이사한 이유에 대해서도 공개했다.
특히 그는 "마지막 방송이 17년 전 입니다. 아직도 '1박 2일'을 외치던 야생원숭이로 보이십니까? 아니면 한낯 낡아빠진 X세대로 보이십니까?"라며 "진심으로 병역비리가 아니라 싸웠습니다. 그럼에도 제가 영광을 찾았다 생각하십니까?"라고 병역비리와 관련한 억울함을 전했다.
마지막으로 MC몽응 "이젠 제가 뭐가 되든 끝까지 가 볼 생각입니다. 하자는 방송에 나가 본 적 없고 돈 벌자고 앨범 지속적으로 낸 적 없습니다. 이젠 정말 강하게 열심히 살겠습니다"라며 강경대응을 예고했다.
앞서 MC몽은 이날 자신과 관련한 기사를 게재하고 "그냥 참다 보면 다 괜찮겠지 했다"며 자신을 둘러싼 병역 비리 논란을 언급했다. MC몽은 "원래 후방 십자인대 손상과 목디스크, 허리디스크만으로도 군대 면제 대상자임에도 참았다. 다시 한번 말하지만, 전 다른 연예인과 다르게 병역비리대상에서 1심, 2심, 대법원까지 무죄를 받았다"라며 "이제부터 어떤 언론이든, 방송이든, 댓글이든, 병역비리자란 말에 선처하지 않겠다"고 법적 대응을 예고했다.
