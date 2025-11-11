佛 충격 폭로! "이강인 공포스런 존재" 억지 비판+조롱→"사실 못한 적 없어"…PSG의 묵묵한 '언성 히어로' 극찬

기사입력 2025-11-11 15:10


사진=PSG

[스포츠조선 강우진 기자]이강인은 프랑스 현지에서 완벽히 인정받고 있다. 그동안의 이강인에 대한 비판은 사실상 무지에서 비롯됐다는 의견이다.

프랑스 소풋은 11일(한국시각) "종종 과소평가돼 온 이강인은 파리생제르망(PSG)에서 통산 100번째 경기를 치렀고, 경기 막판 도움을 기록했다"라며 "이번 시즌 초반부터 이어지는 그의 인상적인 활약은 이강인이 못했던 적이 없었고, 단지 잘못 평가받았을 뿐이라는 것을 증명한다"라고 주장했다.

매체는 "이강인이 2023년 마요르카에서 도착하자마자 사람들은 그를 피지컬이 약한 선수, 기술이 좋지만, PSG 급이 아닌 선수 등으로 묶어버렸다"라고 설명했다.


사진=PSG

이강인은 2023년 10월 챔피언스리그 AC밀란전에서 PSG 유니폼을 입고, 첫 골을 넣었다. 다른 선수였다면 박수받았을 장면이지만, 이강인에 대한 기대가 크지 않았기에 그 장면은 금세 잊혔다고 매체는 전했다.

매체는 "이강인은 비판에 대해 언론 인터뷰나 소셜미디어로 대응한 적이 없다"라며 "그의 유일한 대답은 경기장에서의 플레이였다"라고 했다.

어찌저찌 이강인은 PSG에서의 100번째 경기를 소화했다. 입단 초반에는 전력 외로 분류될 것이라는 전망이 우세했지만, 아니었다. 완벽한 주전은 아니지만, 어엿한 1군 멤버로서 활약하고 있다.


루이스 엔리케 감독은 지난 시즌 이강인에 대해 "우리가 그에게 품었던 모든 기대를 높였다. 매우 뛰어난 재능을 가진 다재다능한 선수"라고 평가했다.

이강인은 묵묵히 뛰고 있다. 교체로 출전하면 들어와서 제자리를 찾고, 경기를 조율한다. 최근에는 창의적인 패스로 공격의 활로를 열어주고 있다. 현시점 PSG의 가장 위협적인 선수가 됐다.


매체는 "정확한 코너킥, 결정적인 순간 라인을 깨는 패스, 그리고 점점 위협적으로 다가오는 그의 왼발 슈팅 한 방때문에 이강인의 교체 투입은 상대에게 공포를 준다"라고 평가했다.


사진=PSG
이강인은 묵묵히 기회를 기다렸다. 이강인은 "경기에 나서지 못할 때도, 기회가 올 거라고 알고 있었다. 그게 나를 더 열심히 하게 만들었다"라고 말했다.

이강인은 스포트라이트를 받는 선수는 아니지만, 팀에 없어서는 안 될 핵심 존재로 여겨지고 있다.

소풋은 "이강인은 조용하지만 없어서는 안 될 존재로 자리 잡았다. 그의 활약은 득점이나 도움의 숫자로 측정되지 않는다"라며 "과소 평가받고, 비판받고, 심지어 조롱받던 선수가 결국 자신의 방식으로 자리를 차지했다"라고 평가했다. 이어 "이강인은 스포트라이트를 필요로 하지 않는다. 그는 비평가들에게 자신이 원래부터 PSG에서 뛸 자격이 있다는 것을 증명하고 있다"라고 덧붙였다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

