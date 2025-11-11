'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"

기사입력 2025-11-11 14:43


'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"

'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"

'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"

[스포츠조선 김준석 기자] '48세 미혼' 전현무가 내년 결혼에 이어 '임신 운'까지 예언받았다.

지난 10일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '톡파원 25시'에서는 마술사 최현우가 전현무의 타로 점괘를 보는 장면이 공개됐다.

이날 최현우는 "(전현무가) 여자친구 없는 건 제가 너무 잘 알고 있다"고 운을 떼며 타로카드를 펼쳤다.

전현무가 고민 없이 한 장을 뽑자, 최현우는 "이건 전통적인 타로 세계에서 결혼운을 뜻하는 카드"라고 해석했다.

전현무는 놀라며 "1년 안에?"라고 되물었고, 최현우는 "내년까지 보는 거니까 결혼 발표나 결혼운이 들어온다고 보면 된다"고 답했다.

이어 전현무가 두 번째로 뽑은 카드는 '여황제'였다.


'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"
이에 최현우는 "아내가 될 사람은 누군가의 주목을 받는 직업을 가진 사람이다. 연예인일 수도 있고, 유명인일 가능성이 높다"고 설명했다.

또 그는 "여황제 카드는 임신의 기운을 의미하기도 한다"고 덧붙였다.


이를 들은 전현무는 놀라며 "1년 안에 임신을 한다는 거냐. 1년 안에 임신 안 하기만 해봐라. 나 임신할 거다"고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

이찬원이 "결혼식 초대해달라"고 하자, 전현무는 "당연하다. 돌잔치도 동시에 할 것"이라며 재치 있게 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

앞서 전현무는 지난 10월 3일 열린 가수 적재와 허송연의 결혼식에서 부토니에(부케)를 받고 환호 한 사실이 새삼 화제 되며 결혼식에 대한 예언이 힘을 싣는 분위기다.

narusi@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 집안 '히틀러 초상화' 논란에 "작품은 작품으로 이해해주길"

2.

이호철, 학폭 피해자였다.."당해봐서 알아..정말 힘들어" 울컥 (귀묘한 이야기)

3.

차은우 훈남 동생, AI 전문가로 콘퍼런스 강연 "형 위해 만든 AI"

4.

이광기, 7세 子 잃고 죄책감에 극단적 선택 시도 고백 "봉사로 극복..보험금 전액 기부"

5.

김일우 '전 부인 vs 현 여친' 3자 대면에 당황..급기야 대출 플러팅 터졌다(신랑수업)

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 집안 '히틀러 초상화' 논란에 "작품은 작품으로 이해해주길"

2.

이호철, 학폭 피해자였다.."당해봐서 알아..정말 힘들어" 울컥 (귀묘한 이야기)

3.

차은우 훈남 동생, AI 전문가로 콘퍼런스 강연 "형 위해 만든 AI"

4.

이광기, 7세 子 잃고 죄책감에 극단적 선택 시도 고백 "봉사로 극복..보험금 전액 기부"

5.

김일우 '전 부인 vs 현 여친' 3자 대면에 당황..급기야 대출 플러팅 터졌다(신랑수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

양키스까지 붙었다! 김하성 대반전, '뉴욕의 연인' 되나 → "시장 가치 더욱 높아질 것"

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

토트넘 손흥민 10년 찬밥대우 또또또 들통, EPL 득점왕+주장에도 재계약 없더니...'유리몸+감독 무시' 핵심 센터백 연봉 초대박 상승 예정

4.

황재균 신뢰했던 노감독의 SF 복귀, 빅리그 3년 차 이정후에게도 큰 힘이 돼줄까

5.

'손흥민 후배 제외' 김 빠진 가나? 큰 게 온다…"獨출신 DF, 한국전서 첫 선"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.