팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 돼…로저스 포기 "구단 거액 투자 약속"

기사입력 2025-11-11 13:10


팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 …
사진=LAFC

팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

[스포츠조선 강우진 기자]토트넘의 공격진에 대한 불만은 끊이질 않고 있다. 지난 여름 이적시장에서 분주한 모습을 보인 토트넘이지만, 아직까지도 손흥민의 빈자리는 크다. 이번 겨울 이적시장에서 새로운 공격수 영입의 필요성이 꾸준히 제기되고 있다.

영국 홋스퍼 HQ는 11일(한국시각) "토트넘 홋스퍼는 이번 여름 이적시장에서 분주한 시간을 보냈다. 하지만 사실상, 프리미어리그에서 17위로 시즌을 마친 뒤 새 감독을 맞이한 팀이라면 상위권 경쟁을 위해 이 정도는 당연한 움직임이었다"라고 전했다.


팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
토마스 프랭크 감독은 이미 주앙 팔리냐와 모하메드 쿠두스를 영입하며 긍정적인 성과를 보였다. 아직 자비 시몬스와 랭달 콜로 무아니의 최고 기량은 보지 못했지만, 두 선수 모두 부진한 공격진에 꼭 필요했던 보강이었다.

매체는 "부상자가 늘어나고 승점을 잃는 경기가 계속되면서, 토트넘은 이제 명확한 사실을 깨닫고 있다"라며 "아직 프리미어리그 최상위권 팀들과 맞붙기엔 공격진이 부족하다는 것"이라고 주장했다. 이어 "손흥민이 MLS로 이적한 이후 왼쪽 윙 포지션의 공백은 제대로 메워지지 않았다"라고 덧붙였다.

최근 윌슨 오도베르가 그 자리를 잘 메우고 있지만, 아직 어린 선수이기에 추가 옵션이 반드시 필요하다는 주장이 나온다. 토트넘은 또 다른 공격 보강 후보로 아스톤 빌라의 모건 로저스를 노리고 있다. 로저스는 지난 시즌 프리미어리그에서 가장 주목받은 신성 중 한 명으로, 왼쪽 윙뿐 아니라 중앙과 오른쪽에서도 뛸 수 있는 다재다능한 선수다.


팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 …
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
하지만 이제 그 계획은 완전히 무산됐다고 한다. 아스톤 빌라가 구단 공식 채널을 통해 로저스와 계약 연장을 발표했기 때문이다. 새 계약은 오는 2030~2031시즌까지 로저스가 아스톤 빌라에 남게 된다는 내용을 담고 있다.

이제 토트넘은 공격 옵션, 특히 왼쪽 윙 포지션에서 새로운 대안을 찾아야 한다. 다행히도 최근 토트넘은 적극적인 투자를 이어가고 있다. 더이상 선수 영입에 돈을 아끼는 그런 구단이 아니다. 로저스보다도 훌륭한 공격수 영입을 자신한다고 한다.

매체는 "다니엘 레비 회장이 구단 운영에서 손을 뗀 만큼, 새로운 구단 경영진은 팬들에게 투자를 약속했다"라며 "로저스는 토트넘이 관심을 가질 만한 선수였지만, 더 이상 토트넘이 측면 보강을 위해 고려할 수 있는 후보가 아니다"라고 했다.


강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

MC몽, 집안 '히틀러 초상화' 논란에 "작품은 작품으로 이해해주길"

2.

이호철, 학폭 피해자였다.."당해봐서 알아..정말 힘들어" 울컥 (귀묘한 이야기)

3.

이광기, 7세 子 잃고 죄책감에 극단적 선택 시도 고백 "봉사로 극복..보험금 전액 기부"

4.

차은우 훈남 동생, AI 전문가로 콘퍼런스 강연 "형 위해 만든 AI"

5.

김일우 '전 부인 vs 현 여친' 3자 대면에 당황..급기야 대출 플러팅 터졌다(신랑수업)

스포츠 많이본뉴스
1.

양키스까지 붙었다! 김하성 대반전, '뉴욕의 연인' 되나 → "시장 가치 더욱 높아질 것"

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

토트넘 손흥민 10년 찬밥대우 또또또 들통, EPL 득점왕+주장에도 재계약 없더니...'유리몸+감독 무시' 핵심 센터백 연봉 초대박 상승 예정

4.

황재균 신뢰했던 노감독의 SF 복귀, 빅리그 3년 차 이정후에게도 큰 힘이 돼줄까

5.

'손흥민 후배 제외' 김 빠진 가나? 큰 게 온다…"獨출신 DF, 한국전서 첫 선"

스포츠 많이본뉴스
1.

양키스까지 붙었다! 김하성 대반전, '뉴욕의 연인' 되나 → "시장 가치 더욱 높아질 것"

2.

'최대어 박찬호 거취' 이들보다 궁금할까…'KIA 차기 유격수' 경쟁 이보다 치열할 수 없다

3.

토트넘 손흥민 10년 찬밥대우 또또또 들통, EPL 득점왕+주장에도 재계약 없더니...'유리몸+감독 무시' 핵심 센터백 연봉 초대박 상승 예정

4.

황재균 신뢰했던 노감독의 SF 복귀, 빅리그 3년 차 이정후에게도 큰 힘이 돼줄까

5.

'손흥민 후배 제외' 김 빠진 가나? 큰 게 온다…"獨출신 DF, 한국전서 첫 선"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.