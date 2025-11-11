이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이저 가라 했냐고" → "꿈이 너무 크구나"

기사입력 2025-11-11 16:49


이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이…
사진제공=두산베어스

이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이…
사진제공=두산베어스

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] "오빠, 문현빈만큼만 하라고."

아직 중학생인 막내 여동생이 귀여운 충고를 남겼다. 두산 베어스 오명진은 아직 갈 길이 멀지만 2년 3년 후에는 해내겠다고 다짐했다.

오명진은 일본 미야자키에서 진행 중인 두산 마무리캠프에서 구슬땀을 흘리고 있다. 오명진은 정규시즌을 마치고 10월 일본 교육리그에 이어 11월 마무리캠프까지 강행군이다. 두산은 오는 21일 귀국한다. 올 시즌 주전급으로 발돋움한 오명진은 페넌트레이스 기세를 이어가기 위해 담금질을 멈추지 않았다.

11일 훈련을 마치고 취재진을 만난 오명진은 "많은 것을 배운 시즌이었다"고 돌아봤다.

오명진은 올해 '시범경기 4할타자'로 기대를 모았다. 개막전 2루수로 출격했다. 첫 4경기에 14타석 동안 안타를 못 치다가 4월이 돼서 첫 안타를 신고했다. 전반기 맹활약을 펼쳐 올스타전까지 출전했다. 첫 풀타임 한계도 느꼈다. 후반기에 페이스가 꺾였다. 올해 107경기 371타석 타율 2할6푼3리 4홈런 OPS(출루율+장타율) 0.687을 기록했다.

오명진은 "전반기에는 상상도 못했던 많은 일들이 벌어졌다. 후반기에는 확실히 시련을 한 번 주신 것 같다. 이걸 다시 이겨내고 2년 3년 더 잘해서 확실하게 주전으로 가고 싶다"고 각오를 다졌다.

막내 여동생이 특히 야구에 관심이 많다. 오명진보다 11세나 어리다. 오명진은 1남 2녀의 장남이다. 오명진은 "막내동생이 막 문현빈만큼만 하라고 한다. '내가 메이저리그 가라고 하냐 문현빈만큼만 해라'라고 한다. 그래서 너는 너무 꿈이 크다고 했다"며 웃었다.

왜 하필 문현빈일까? 오명진은 "우리 가족도 대전 출신이다. 부모님께서 문현빈 선수 부모님과 친하다"고 밝혔다. 문현빈은 대전유천초-온양중-북일고를 졸업했다. 오명진도 대전신흥초-한밭중-세광고를 나온 대전 토박이.


이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이…
사진제공=두산베어스

이게 어려워? 여중생 막내동생의 일침 "오빠, 문현빈만큼만 하라고! 메이…
사진제공=두산베어스

문현빈은 올해 한화 최고의 히트상품이다. 한화의 주전을 넘어 리그를 대표하는 외야수로 발돋움했다. 141경기 타율 3할2푼 12홈런 OPS 0.823을 기록했다. 오명진이 2루수 포지션으로 이 정도 공격력을 보여준다면 골든글러브 급이다.

일단은 풀타임을 꾸준히 버티는 선수가 되는 것이 목표다. 오명진은 마무리캠프가 끝나면 웨이트 트레이닝과 타격훈련에 집중할 계획이다.

오명진은 "새로운 감독님 코치님이 오신만큼 더 잘하고 싶다. 올해 가을야구를 보니까 정말 재미있게 하더라. 많이 부러웠다. 내년 내후년에는 저 자리에 내가 있고 싶었다"고 말했다.

겨울 운동 파트너도 이미 구했다. 고졸신인 박준순이다. 오명진은 "박준순과 오전에는 잠실에 나와 웨이트 트레이닝 위주로 할 것이다. 오후에 개인적으로 다니는 센터에서 타격 훈련을 하려고 한다. 박준순이 경쟁자이기도 하지만 함께 잘하면 팀이 좋은 것이다. 올해 한 번 배웠으니 내년에는 슬럼프가 오더라도 꾸준히 루틴을 이어가도록 노력하겠다. 올해는 그게 부족했다"고 의지를 표출했다.


미야자키(일본)=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'부케 받은' 전현무, 내년 결혼→임신 예언까지…"♥상대는 유명인"

2.

MC몽, 병역비리 억울함 호소 속 '극단적 선택' 고백..."이젠 끝까지 갈 것"

3.

“롯데와 해태의 만남” 채시라X김혜수, 전설들의 레전드급 투샷[SCin스타]

4.

이동국 딸 설아, 초6인데 벌써 풀메 "재시 언니 복제..배우 되고 싶다고"

5.

'깐부할아버지' 오영수, 강제추행 혐의 항소심서 무죄…1심 뒤집혀

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 커리어 박살' 연봉 93억인데, 고작 6억 때문에 승부조작 멍청하네…"최장 65년형 예상"

2.

원태인-문동주 일본전도 못 던지나...그래도 감독은 단호한 출사표 "한일전은 당연히 이겨야" [고척 현장]

3.

'페디·하트·라일리' 카드 전부 쥐고, 여기서 끝 아니다?…"더 좋은 선수도 있다고 해서"

4.

팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 돼…로저스 포기 "구단 거액 투자 약속"

5.

'경악' 음바페vs비니시우스 에이스 대결 결판났다, 레알 마드리드 역대급 결단 '비니시우스 팝니다'...이적료 2600억이면 매각

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 커리어 박살' 연봉 93억인데, 고작 6억 때문에 승부조작 멍청하네…"최장 65년형 예상"

2.

원태인-문동주 일본전도 못 던지나...그래도 감독은 단호한 출사표 "한일전은 당연히 이겨야" [고척 현장]

3.

'페디·하트·라일리' 카드 전부 쥐고, 여기서 끝 아니다?…"더 좋은 선수도 있다고 해서"

4.

팩트 폭격! "손흥민 구멍 당장 메워"→지금 공격진으론 빅클럽 상대 안 돼…로저스 포기 "구단 거액 투자 약속"

5.

'경악' 음바페vs비니시우스 에이스 대결 결판났다, 레알 마드리드 역대급 결단 '비니시우스 팝니다'...이적료 2600억이면 매각

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.