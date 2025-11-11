'하반신 마비' 박위, 스스로 일어섰다 "♥송지은 첫 번째로 안아줄게"

박위는 11일 자신의 SNS 계정에 "두발로 일어선 박위를 본 송지은의 반응!?"이라는 글과 함께 쇼츠 영상을 게재했다. 공개된 영상에는 헬스장을 찾은 부부의 모습이 담겼다. 스트레칭을 마친 박위는 "내가 신기한 거 보여줄게"라며 손으로 철봉을 잡고 스스로 일어나 감동을 선사했다. 송지은은 "우와!!!"라며 박위를 껴안고 "힘들지? 오빠, 내가 도와줄까?"라고 부축했다. 박위는 웃으며 "지은이가 도와주는 게 너무 웃겨"라고 했지만, 자막을 통해 "내가 일어나면 가장 먼저 지은이를 안아줄게"라는 진심을 전해 보는 이들의 마음을 뭉클하게 했다.
박위는 2014년 사고로 전신마비 판정을 받았으나, 꾸준한 재활 치료를 통해 희망의 아이콘으로 주목받고 있다. 송지은은 걸그룹 시크릿 출신으로 '마돈나', '매직' 등의 히트곡으로 인기를 끌었다. 두 사람은 지난해 결혼 후 함께 유튜브 채널을 운영하며 팬들과 활발히 소통 중이다. 특히 지난 8월에는 박위가 재활 기기의 도움으로 스스로 일어나 송지은에게 안기는 장면이 공개돼 큰 감동을 안긴 바 있다.