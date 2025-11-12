홍이삭, 12일 '헬로, 굿바이' 발매 "진심어린 안부인사"

|
[스포츠조선 백지은 기자] 가수 홍이삭이 컴백한다.
'안녕, 잘 지내.'는 지나간 모든 인연에게 전하는 진심 어린 안부 인사를 담고 있다. 담백한 어쿠스틱 기타와 피아노 위에, 플럭(Pluck) 계열의 신스 사운드와 일렉트릭 기타가 더해져 따뜻하면서도 세련된 사운드를 완성했다. 여기에 홍이삭의 여유롭고 따뜻한 보컬이 더해져 미안함, 아쉬움, 고마움이 뒤섞인 마음을 차분히 풀어낸다.
수록곡 '나의 작은 마을'은 자신의 마음을 하나의 '마을'에 비유한 곡이다. 나일론 기타, 랩스틸기타 등 다양한 기타의 사운드들이 층층이 쌓이며 곡의 클라이막스를 완성한다. "결국 중요한 건 그곳에서 어떻게 살아가느냐"라는 가사처럼, 불완전한 자신을 이해하고 받아들이는 과정을 담담하게 그렸다.
홍이삭은 지난해 1월 JTBC '싱어게인3'에서 한계 없는 다양한 음악 스타일을 선보이며 최종 우승자에 등극했다. 싱글 발매를 시작으로 방송, 공연, OST 참여 등 다채로운 분야에서 활약하며 많은 음악 팬들의 사랑을 받고 있다.
