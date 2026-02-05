'73세' 윤미라, 후배들 성형 일침하더니…미모 관리 비법 공개 "오래 지켜온 습관"

5일 윤미라의 유튜브 채널에서는 '최초공개!! 미라의 품격 있는 모닝 루틴'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
내레이션으로 자신의 모닝 루틴을 공개한 윤미라. 눈을 뜨자마자 휴대폰을 본 윤미라는 "유튜브를 하다 보니 눈을 뜨자마자 자연스럽게 조회수를 보게 되고 댓글도 읽게 되더라. 올린 영상은 잘 보고 계신지 어떤 마음으로 봐주셨는지. 이제는 그게 아침 인사처럼 하루 첫 번째 일이 됐다"고 밝혔다.
몸을 일으켜 구석구석 마사지를 한 윤미라는 "예전에는 굳이 이런 걸 하지 않았다. 몸은 늘 당연히 내 편일 거라 생각했다. 근데 나이가 들수록 알게 됐다. 몸도 관심을 주지 않으면 조용히 신호를 보낸다. 그래서 요즘은 아침부터 제 몸에 더 귀를 기울이려 한다"고 밝혔다.
마사지 후 양치를 하고 세안을 한 윤미라는 "저에겐 하나의 철칙이 있다. 치약은 아주 좋은 걸 쓴다. 좋은 건 확실히 비싸다. 하지만 다른 건 몰라도 치약만큼은 비싸고 좋은 걸 써야 한다고 생각한다"고 밝혔다. 이어 윤미라는 자신의 꿀피부 비법을 공개했다. 비누로 먼저 손을 씻고 세안을 한 윤미라는 "손이 깨끗해지면 세안을 한다. 아침 세안은 간단하다. 미지근한 맹물로만 얼굴을 씻는다. 아주 오래 전부터 지켜온 습관"이라며 "아침부터 클렌징 제품을 써서 피부를 건조하게 만들기보다는 물로만 세안하면서 피부의 균형을 지켜주고 싶다. 밤새 쉬고 있던 피부를 괜히 자극하지 않고 필요한 것들은 그대로 남겨두는 것"이라 밝혔다.
이어 "아침 물 세안이 피부 건조를 막아주는 가장 좋은 방법이라 생각한다. 복잡하지 않지만 그래서 더 오래 지켜온 습관"이라고 밝혔다.
한편, 윤미라는 성형, 시술을 하지 않았다며 "성형을 해서 예쁜 얼굴을 더 버려놓는 게 너무 안타깝다"며 "그럼 연기가 되겠냐. 연륜에 따라서 오는 주름은 아름답다"고 강조한 바 있다.