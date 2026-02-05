'싱글맘' 서민재, 子친부 또 저격했다…"아이랑 힘내면 안 되냐" [SCin스타]

기사입력 2026-02-05 19:28


사진 출처=서민재 개인 계정

[스포츠조선 안소윤 기자] '하트시그널3' 출연자 서민재(개명 후 서은우)가 아들의 친부 측이 보낸 법적 대응 서류에 불쾌감을 표했다.

서민재는 5일 자신의 개인 계정에 친부 측으로부터 전달받은 가처분 관련 서류 일부를 공개했다.

친부 측은 서민재가 지난해 12월 10일 게재한 게시물을 문제로 삼았다. 당시 서민재는 아이 사진과 함께 "아직은 원숭이 같기도 하고 찐빵 같기도 하고. 힘내봐 우리 둘이"라고 글을 올렸다.

이에 친부 측은 "언뜻 보기에 출산 소회를 표현한 것처럼 보이나 출산했음에도 채권자(친부)가 어떤 연락도 없이 잠적·회피 중이므로 부득이 채무자(서민재)가 아기를 전부 책임져야 한다는 것이 전제된 것"이라고 지적했다. 이를 본 서민재는 "아직도 연락 없는 건 둘째치고 아기(만0세)랑 나랑 힘내면 안 되는 거냐"라며 분노했다.

서민재는 지난해 4월 임신 소식과 함께 아이의 친부 신상을 공개하며 "결혼을 전제로 열애를 이어갔으나, 임신 후 태도가 바뀌어 연락이 두절됐다"고 주장했다. 이에 친부 측은 서민재를 스토킹처벌법 위반, 감금, 폭행, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등 혐의로 고소했다. 그는 법률대리인을 통해 "잠적했다는 주장은 사실이 아니다. 아이에 대한 법적인 책임도 다하겠다는 입장을 유지해 왔으며, 이를 회피한 적 없다"고 밝혔다.

한편 서민재는 2020년 채널A '하트시그널3', 2021년 채널A '프렌즈' 등에 출연해 얼굴을 알렸다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

