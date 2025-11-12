[공식] 뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀 "법원판결 존중, 활동 최대한 지원"(전문)

기사입력 2025-11-12 17:39


[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 해린과 혜인이 어도어로 복귀했다.

어도어는 12일 "
뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다"고 밝혔다.

이어 "

두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다.
어도어는 해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

또 "팬 여러분들의 따뜻한 응원을 부탁드리며 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드린다"고 덧붙였다.

뉴진스는 지난해 11월 어도어의 계약위반으로 전속계약이 해지됐다고 선언했다. 그러나 재판부는 어도어가 멤버들을 상대로 제기한 기획사 지위보전 및 광고계약 등 체결 금지 가처분 신청을 모두 인용한 것은 물론, 어도어와 뉴진스의 전속계약도 유효하다고 판결?다. 멤버들은 어도어가 민희진 전 대표를 부당하게 축출하는 등의 행동을 해 신뢰관계가 파탄됐다고 주장했으나 재판부는 이를 모두 받아들이지 않았다. 이에 뉴진스는 항소의 뜻을 밝혔으나 해린과 혜인이 복귀를 결정하면서 앞으로의 행보도 달라지게 됐다.


다음은 어도어 입장 전문.

어도어에서 알려드립니다.

뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔습니다.


두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸습니다.

어도어는 해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

팬 여러분들의 따뜻한 응원을 부탁드리며 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드립니다.

감사합니다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

