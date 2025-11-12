[공식] 뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀 "법원판결 존중, 활동 최대한 …

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 뉴진스 해린과 혜인이 어도어로 복귀했다.
두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에, 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다. 어도어는 해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.
또 "팬 여러분들의 따뜻한 응원을 부탁드리며 멤버들에 대한 억측은 자제해주실 것을 정중히 당부드린다"고 덧붙였다.
뉴진스는 지난해 11월 어도어의 계약위반으로 전속계약이 해지됐다고 선언했다. 그러나 재판부는 어도어가 멤버들을 상대로 제기한 기획사 지위보전 및 광고계약 등 체결 금지 가처분 신청을 모두 인용한 것은 물론, 어도어와 뉴진스의 전속계약도 유효하다고 판결?다. 멤버들은 어도어가 민희진 전 대표를 부당하게 축출하는 등의 행동을 해 신뢰관계가 파탄됐다고 주장했으나 재판부는 이를 모두 받아들이지 않았다. 이에 뉴진스는 항소의 뜻을 밝혔으나 해린과 혜인이 복귀를 결정하면서 앞으로의 행보도 달라지게 됐다.
