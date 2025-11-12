이정재, 지드래곤·BTS와 밥값 계산법.."'N빵'은 안 하지만, 가끔 …

|
[스포츠조선 김소희 기자] 배우 이정재, 임지연이 유쾌한 입담을 뽐냈다.
이정재에게는 "지드래곤, BTS 등 슈퍼스타들과 친한 것으로 알고 있는데, 그런 '슈스'들도 계산대 앞에서 카드 싸움을 하거나 'n빵'을 하는 경우가 있냐"는 질문이 주어졌다.
이에 이정재는 "n빵도 한다"고 솔직히 답해 출연진을 놀라게 했다. 김숙이 "도대체 누구랑 하냐"고 묻자, 그는 "비슷한 사람들끼리 모이면 n빵을 한다"고 너스레를 떨었다.
이에 김숙이 "사실 그 친구들이 돈을 더 많이 벌 수도 있잖아요"라고 하자, 이정재는 "그 친구들은 많아요"라며 재치 있게 받아쳐 웃음을 자아냈다.
|
이를 들은 MC 송은이는 "만약 그 자리에 송혜교 씨가 있었다면?"이라고 묻자, 임지연은 "혜교 언니는 절대. n빵은 안 했을 거다. 워낙 맛있는 걸 많이 사주신다"고 전해 훈훈함을 자아냈다.
이어 송은이가 "이정재 씨, 만약 임지연 씨가 '카드 뽑기' 하자고 하면?"라고 묻자, 이정재는 "제가 내야죠~"라며 미소 지어 현장을 훈훈하게 만들었다.