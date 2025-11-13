뉴진스 해린-혜인, 어도어 복귀의 키는 친권 뺏긴 아버지? "가족과 심사…

|
[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 해린과 혜인의 어도어 복귀 비하인드에 관심이 쏠리고 있다.
반면 어도어는 "해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔다. 두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에 법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸다. 해린과 혜인이 원활한 연예활동을 이어갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
우여곡절 끝에 뉴진스는 어도어로 돌아왔다. 지난해 11월 민희진 어도어 전 대표의 부당 해임 등으로 신뢰관계가 파탄됐다며 전속계약 해지를 선언한지 1년 만의 일이다. 어도어는 멤버들을 상대로 기획사 지위보전 및 광고계약 등 체결 금지 가처분 신청과 전속계약 유효확인 소송을 냈고, 재판부는 어도어의 가처분 신청을 모두 인용하는 한편 뉴진스와의 전속계약도 유효하다는 판결을 내렸다. 뉴진스는 즉각 항소할 뜻을 밝혔으나 항소 기한을 하루 앞두고 마음을 바꿔 어도어의 품에 안겼다.
