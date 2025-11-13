‘현커 인증’ 광수♥정희, 방송 내내 손 꼭 잡고 꿀뚝뚝 무드

|
[스포츠조선 조민정 기자] '나는 솔로' 28기 돌싱특집 커플 광수와 정희가 현실 연애 중인 '현커(현실 커플)'의 면모를 제대로 보여줬다.
최근 SBS PLUS 유튜브 채널에는 '리액션 최초 현커 등장? 28기 돌싱 현커특집 솔로리액션'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 28기 광수, 정희, 영자, 영철이 출연해 방송을 보며 리액션을 나누는 모습이 담겼다.
'언제부터 사귀었냐'는 질문에 정희는 "바로요. 저는 최종 선택이 곧 사귀는 거라고 생각했다"고 솔직하게 답했다. 광수는 "정희가 굉장히 적극적이다. 우리는 말보다 행동이 먼저다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.
이어 영상에서는 정희의 첫 등장 장면이 재조명됐다. 광수는 "사전 인터뷰 때 이상형을 물었을 때 돌싱 분 중 정희님을 언급했었다"며 "정희님이 등장했을 때 '나를 위해 보낸 사람인가' 싶었다"고 회상했다.
광수는 또 "첫인상은 제일 예뻤다"고 단언했으나, 영철이 "그럼 왜 첫인상 선택 때 옥순을 골랐냐"고 묻자 "캐리어 의리로 옥순을 선택했다. 예쁜 건 정희였다"고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.
정희는 첫 데이트 당시를 떠올리며 "오빠가 뜨거운 국을 식혀주겠다고 부채질을 해줬는데, 그런 사람은 처음이었다. 그때 심쿵했다"고 고백했다. 방송 내내 두 사람은 손을 꼭 잡고 있어 시청자들에게 '현실 커플의 달달함'을 전했다.
