다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[S…

다듀 최자, 한달 저작권료 외제차 한대값 비결 "'죽일놈'이 살렸다"[SC리뷰]

기사입력 2025-11-17 06:19


[스포츠조선 백지은 기자] 힙합 듀오 다이나믹듀오 최자가 효자곡을 공개했다.

16일 방송된 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에는 최자가 게스트로 출연, 충주 먹방 여행을 떠났다.

순메밀 100% 100년된 막국수 집을 찾은 두 사람은 부추전을 먹으며 대화를 시작했다. 허영만은 다이나믹 듀오의 히트곡을 궁금해 했고, 최자는 "저희가 꽤 오래 활동했다. '뱀','스모크', '고백', '죽일놈' 등이 있다. '죽일놈'이 저를 살렸다. 곡이 발표된 이후 지금까지 노래방 힙합차트 1위"라고 자부했다.


최자는 "대체적으로 힙합은 자기 이야기를 하는 음악이다. 제 랩도 거의 제 이야기 같다. 다른 음악 하는 분들이나 선생님처럼 만화 그리는 분들이 부러운 게 다른 이야기를 많이 할 수 있지 않나"라고 부러워했다.

허영만은 "얼마나 행복하냐. 자기 내면에 있는 걸 표현하고 거기에 호응해 주는 사람이 있지 않나"라고 다독였고, 최자는 "무대에서 공연할 때가 제일 행복하다. 관객들이 행복해 하는 게 감동적인 포인트"라고 수긍했다.

앞서 다이나믹듀오는 슈퍼주니어 동해와 은혁이 운영하는 유튜브 콘텐츠에 출연해 "많이 나올 때는 한달 저작권료가 외제차 한 대값 정도"라고 밝힌 바 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

