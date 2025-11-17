DRX 박찬화, '2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머'에서 개인전 3번째 우승 차지

기사입력 2025-11-17 15:31


DRX 박찬화, '2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그 서머'에서 개…



넥슨은 'FC 온라인'의 국내 최상위 정규리그 '2025 FC 온라인 슈퍼 챔피언스 리그(이하 'FSL') 서머'에서 DRX의 'Chan' 박찬화가 최종 우승을 차지했다고 17일 밝혔다.

결승전은 지난 15일 서울 상암 SOOP 콜로세움에서 약 450명 관중과 함께 5전 3선승제로 치러졌다. 공식 SOOP 방송국과 공식 유튜브, 협업 크리에이터 채널을 통해 진행된 생중계 방송은 약 6만 3000명이 시청했다.

1세트에서 두 선수는 한 골씩 주고 받았으나, 후반전 박찬화가 패널티 박스 안에서 절묘한 드리블로 득점하며 2대1으로 승리했다. 박찬화는 2세트에서도 연속으로 승리를 거두었으며, 3세트에서는 득점 없이 팽팽한 승부가 이어진 상황에서 후반전 루이스 피구의 감아차기로 결승골을 득점해 세트스코어 3대0으로 최종 우승을 차지했다.

박찬화는 'FC 온라인' e스포츠 최초 개인전 3회 우승의 대기록을 달성했다. 우승 상금으로는 개인 상금 5000만 원이 수여됐고, 소속팀 DRX는 상금 2억 4000만 원을 획득했다. 박찬화는 "개인 통산 세 번째 우승을 달성해 기쁘고, 현장에 와주신 팬들의 응원 덕분에 힘이 났다"며 "개인전 최초 3회 우승에 그치지 않고 다음 시즌에도 우승할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

우승을 차지한 'Ofel' 강준호와 소속팀 T1에게는 각각 2500만 원과 1억 4000만 원의 상금을 수여했다. 한편 함께 치러진 3~4위 결정전에서는 KT 롤스터 'UTA' 이지환이 같은 팀 소속 'RYUK' 윤창근을 상대로 압도적인 공격 축구를 바탕으로 세트스코어 3대0으로 승리해 3위에 올랐다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

