박한별, '버닝썬 논란' 남편과 함께였나...성대한 41번째 생일파티 "…

기사입력 2025-11-17 23:19


[스포츠조선 김수현기자] 배우 박한별이 41번째 생일파티를 자랑했다.

17일 박한별은 "Happy birthday to me. 생일엔 역시 리딩이지 그냥 아무것도 안하고 넘어갈랬는데 케익이랑 생일상이랑 선물이랑 결국 다 했네. 모두 넘 감사"라며 인사했다.

박한별은 대본 리딩 현장에서 모두의 박수 속에 환한 미소와 함께 생일 축하를 받는가 하면 성대한 생일상을 받기도 했다.

박한별은 "간단히 먹을라 그랬는데 결국 생일상 같아졌네"라며 감동적인 생일상에 눈시울을 붉혔다.


한편 박한별은 지난 2017년 유리홀딩스 전 대표 유 모 씨와 결혼했으며, 2019년 남편이 이른바 '버닝썬 게이트'에 연루되며 논란의 중심에 섰다.

남편인 유 씨는 빅뱅 출신 승리와 함께 2015~2016년 외국인 투자자에게 성매매를 알선한 혐의로 재판에 넘겨졌고, 징역 1년 8개월에 집행유예 3년을 선고받았다.


당시 박한별은 "남편 논란에 함께 책임지겠다"며 사과했고, 2019년 드라마 '슬플 때 사랑한다'를 끝으로 약 6년간 연기 활동을 중단했다.

남편의 버닝썬 논란으로 연기 활동을 중단한 박한별은 최근 TV조선 '아빠하고 나하고'를 통해 6년 만에 방송에 복귀했다. 방송을 통해 박한별은 "죽어야 끝날까 생각했다. 시어머니도 '널 위해 이혼하라'고 하셨을 정도"라며 힘들었던 심경을 밝혔다.


