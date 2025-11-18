유재석, 절친에 선물 거절 당했다..."포장재 너무 많아 쓰레기 걱정" ('라스')

기사입력 2025-11-18 08:20


[스포츠조선 정안지 기자]배우 김석훈이 '라디오스타'에 출연해 '유라인 합류' 인증 선물과 함께 생긴 유재석 관련 에피소드를 공개하며 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 그는 쓰레기장에 쌓인 쓰레기를 보고 공포감을 느꼈다고 털어놓으며, 그 고민 끝에 환경 유튜브를 시작하게 됐다고 고백해 이목을 집중시킨다.

오는 19일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'는 김석훈, 김병현, 타일러, 타잔이 출연하는 '비정상 파수꾼 회담' 특집으로 꾸며진다.

국립극단 단원으로 연극 무대에서 활약한 김석훈은 드라마 '홍길동' 주연으로 브라운관에 데뷔했다. '궁금한 이야기 Y'를 맡아 오랜 시간 대중에게 사랑받아 왔으며, 최근에는 유튜브 채널 '나의 쓰레기 아저씨'를 통해 일상에서 재활용 실천에 앞장서 '쓰저씨'라는 별명까지 얻고 새로운 매력을 보여주고 있다.

김석훈은 '라디오스타'에 출연한 포부를 밝히고, "예능은 MBC"라고 말하며 의지를 드러낸다. 그는 '놀면 뭐하니?'를 통해 유재석과 인연을 맺고 '유라인'에 합류한 에피소드로 웃음을 자아낸다.

그는 유재석에게 선물을 받았다가 쓰레기 걱정을 했다고 밝힌다. 그는 "포장재가 너무 많으니, 앞으로 나에게는 선물을 보내지 말아 달라 했다"라며 농담 섞인 속내를 털어놓는 등 예능감을 폭발시킨다.

특히 김석훈은 아파트 단지 쓰레기장에 매주 쌓이는 분리배출 쓰레기들을 보다가 "이게 다 어디로 가나"라는 공포감이 들어 쓰레기에 관심을 갖기 시작했다고 설명한다.


또한 남이 쓰던 물건을 더 좋아한다고 털어놓으며 '재활용 물건 득템존'을 공개하는데 의외의 장소와 꿀팁에 모두가 놀라움을 감추지 못한다. 그는 아파트 단지에서 작동 가능한 선풍기나 생활용품을 발견하면 관리 직원의 허락을 받고 가져와 고쳐 쓰는 등 야무진 재활용 루틴을 실천하며 "중고 제품을 선물 받을 때가 제일 기분이 좋다"라고 말해 모두를 놀라게 한다.

환경 보호를 실천하는 일상이 알려지며 서울시 홍보대사로도 활동 중인 그는 '홍길동', '쓰저씨', 'Y아저씨' 등 세대별로 갈리는 별명을 소개한다. 그는 "식당에서 (몰래) 계산해 주고 가는 분도 있다"라며 예상치 못한 인기 실감 포인트도 공개한다.


배우로서는 최근 '홍길동'을 주인공으로 한 작품에 다시 캐스팅되며, 이번에는 홍길동의 아버지 역할을 맡게 된 근황도 공개해 이목을 끈다. 이와 함께 김원희와 함께한 드라마 '홍길동' 속 인생 첫 키스신을 회상하며 "마음이 앞서 입술부터 내밀었다가 '갈치냐'는 소리 들었다"라는 에피소드를 공개해 폭소를 유발한다.

'쓰저씨' 김석훈의 꾸밈없는 매력과 예측 불가 에피소드는 19일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

