재러드 부시 감독 "'주토피아2'? 본격적으로 동물 덕질할 수 있는 영화"

최종수정 2025-11-18 12:18

재러드 부시 감독 "'주토피아2'? 본격적으로 동물 덕질할 수 있는 영화…
재러드 부시 감독. 사진 제공=월트디즈니 컴퍼니 코리아

[스포츠조선 안소윤 기자] 재러드 부시 감독이 영화 '주토피아2'만의 매력을 전했다.

재러드 부시 감독은 18일 진행된 영화 '주토피아2' 화상 기자간담회에서 "작품에 참여한 모든 스태프들이 '동물 광(狂)'"이라며 "본격적으로 동물을 덕질할 수 있는 작품"이라고 했다.

26일 개봉하는 '주토피아 2'는 다시 돌아온 주토피아 최고의 콤비 주디와 닉이 도시를 뒤흔든 정체불명의 뱀 게리를 쫓아, 새로운 세계로 뛰어들며 위험천만한 사건을 수사하는 짜릿한 추적 어드벤처다. 전편에 이어 바이론 하워드 감독이 다시 한번 연출을 맡았고, '엔칸토: 마법의 세계'를 비롯해 '주토피아', '모아나' 각본에 참여했던 재러드 부시 감독이 연출에 힘을 보탰다. 제작에는 이베트 메리노 프로듀서가 함께했다.

재러드 부시 감독은 전편과의 차별점에 대해 "주디와 닉이 새로운 스토리로 들어가는 것이 중요했다. 두 캐릭터의 파트너십이 모든 것에 중심이 되어야 했다. 이들이 그동안 편한 곳에만 있지 않고 불편한 도전을 해야 하지 않았나. 또 저희가 새롭게 탐구할 수 있었던 지점은 첫 번째 오리지널에서 보지 못한 공간이다. 그중에서도 습지 마켓을 좋아하는데, 반수생 동물들과 해양 포유류들을 함께 만나볼 수 있다. 물 위와 아래를 둘 다 다니면서 활동할 수 있다는 점이 매력적이었고, 이를 구현하는 데 중점을 뒀다"고 설명했다.

반대로 유지하고 싶은 지점에 대해선 "주디와 닉의 케미"라며 "우리의 현실 세계를 반영한 것 같은 거대한 도시, 재밌고 복잡한 현대적인 공간 속에서 다양한 동물들의 매력을 발산하는 것을 유지하고 싶었다. 이 작품에 참여한 모든 스태프들이 '동물 광'이다. 이번 편은 본격적으로 동물을 덕질할 수 있는 작품이었다"고 전하며 만족감을 드러냈다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

