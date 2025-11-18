“결혼 안 하고 애 낳냐?” ‘63년 레전드’ 김동건, 김주하도 얼어붙게 한 돌직구(‘데이앤나잇’)

기사입력 2025-11-18 19:10


“결혼 안 하고 애 낳냐?” ‘63년 레전드’ 김동건, 김주하도 얼어붙게…

[스포츠조선 조민정 기자] 63년 '방송의 역사' 김동건 아나운서가 김주하와 만나 베일에 가려졌던 격동의 방송 이야기를 직접 풀어놓는다.

오는 22일 밤 9시 40분 첫 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'은 편집국 콘셉트의 신개념 이슈메이커 토크쇼로, 김주하가 편집장 역할을 맡아 각종 셀럽을 인터뷰하는 형식의 토크테인먼트를 선보인다. 첫 회 게스트로는 1963년 데뷔 이후 63년간 생방송의 프런트에 서온 '살아있는 전설' 김동건 아나운서가 출연한다.

김동건은 '이산가족을 찾습니다'를 무려 138일 연속 생방송으로 진행하고, 40년간 '가요무대'를 지켜온 최장수 MC로 잘 알려져 있다. 무엇보다 그는 이번 프로그램을 통해 데뷔 이래 처음으로 타 방송사 단독 토크쇼 출연을 결정해 이목을 끈다. 김주하의 한 달간의 삼고초려 끝에 성사된 출연이라는 사실이 알려지며 두 사람의 특별한 인연에도 관심이 쏠린다.

현장에서는 김주하도 당황하게 만드는 그의 '매운 손맛' 직설 화법이 빛났다. 김주하의 자녀 돌잔치 참석 이야기를 꺼낸 뒤 결혼식까지 언급하자 김주하는 순간 얼어붙었다. 그때 김동건은 "결혼 안 하고 애 낳냐?"라고 돌직구를 던져 스튜디오를 뒤집어놓았다. 또 "첫 토크쇼라 떨려서 우황청심원을 먹었다"는 김주하에게 "그거 먹으면 안 떨려요? 그럼 저도 하나 주세요"라며 노련한 센스로 웃음을 터뜨렸다.

그는 김주하의 새로운 예능 MC 도전에 따뜻한 격려를 보내며 문세윤, 조째즈와도 예상 밖의 케미를 이루며 '예능 포텐'을 보여줬다는 후문이다. 제작진은 "첫 게스트로 출연을 허락해주신 김동건 아나운서께 깊이 감사드린다"며 "그 어느 곳에서도 들을 수 없는 그의 인생사와 명품 입담이 펼쳐질 것"이라고 전했다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 여행 예능 술판 저격 "이러니까 연예인들 날로 먹는다고 해" ('위대한가이드')

2.

'싱글맘' 강성연, 학교서 발생한 子 사고에 분노 "인대에 금 가, 일방적 피해"

3.

심폐소생술 받은 김수용, 급성 심근경색이었다…"이르면 20일 퇴원"

4.

진해성, 학폭 의혹 폭로자에 패소…방송활동 강행[종합]

5.

"민희진 '뉴진스맘' 자격 없어"…'어도어 3대 2 갈라치기' 발언에 최욱 공개비난[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

박명수, 여행 예능 술판 저격 "이러니까 연예인들 날로 먹는다고 해" ('위대한가이드')

2.

'싱글맘' 강성연, 학교서 발생한 子 사고에 분노 "인대에 금 가, 일방적 피해"

3.

심폐소생술 받은 김수용, 급성 심근경색이었다…"이르면 20일 퇴원"

4.

진해성, 학폭 의혹 폭로자에 패소…방송활동 강행[종합]

5.

"민희진 '뉴진스맘' 자격 없어"…'어도어 3대 2 갈라치기' 발언에 최욱 공개비난[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

[공식발표] 두산, 하루에 FA 두 건 때렸다! 박찬호 80억+조수행 4년 보장

2.

"19억 벌었지만" 추신수 韓 야구 비판, 왜 美는 역대 최초 역사 쓴 날 재조명했을까

3.

'유광점퍼 오피셜떴다' 소문났던 웰스, LG와 아시아쿼터 계약[공식발표]

4.

'황금알을 낳는 거위' 절대 빼앗길 수 없지, 티빙 온라인중계 계속...KBO 유무선 중계권 CJ E&M과 우선협상 타결

5.

英 단독! '토트넘은 안 가!' 사우디 남을래→스트라이커 찾기 험난하다…"에버턴+웨스트햄 영입 타진"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재 및 재배포 금지.