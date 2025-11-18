이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도…

이민정 "'골든' EJAE, 어릴적부터 알던 친구…♥이병헌, 귀마 역 도와주는 의미였는데 이렇게 잘될지 몰랐다"(이민정MJ)

기사입력 2025-11-18 20:48


[스포츠조선 고재완 기자] 배우 이민정이 남편이자 배우 이병헌이 넷플릭스 오리지널 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 케데헌)의 귀마 역 목소리를 맡게된 비하인드를 소개했다.

이민정은 18일 자신의 유튜브 채널 '이민정MJ'에 '애들은 가라. 육아동지들과 떠나는 해방캠핑 *이요원 광광 울고 감'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 절친한 배우 이요원과 캠핑장으로 향하는 차안에서 '케데헌' OST '골든'을 듣던 이민정은 이 곡을 부른 이재(EJAE)에 대해 "너무 잘하더라. 솔직히 나는 이 친구를 어렸을때부터 봐왔던 사람으로 너무 기분이 좋다. 준비가 돼 있다가 터진거니까"라고 전했다. 이재는 이민정과 이병헌의 결혼식 주례를 맡았던 원로배우 신영균의 손녀다.


이어 이민정은 남편 이병헌이 극중 귀마 캐릭터의 목소리를 맡게 된 것에 대해 "오빠는 넷플릭스에서 '귀마'를 해달라고 했었을 때 도와주는 의미로 했었다. 오빠도 이게 이렇게까지 잘 될지 몰랐다"고 전했다. 또 "'케데헌2'가 나온다고 하는데 내가 '오빠 그때는 형체는 있어?'라고 물어봤다"고 웃음을 터뜨렸다. 자막으로는 '귀마 담당 일진'이라는 문구가 떠 웃음을 사기도 했다.
