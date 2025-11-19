[청룡영화상] 이제훈, '모범택시3' 앞두고 더 난리난 '청룡 남신' 비…

[청룡영화상] 이제훈, '모범택시3' 앞두고 더 난리난 '청룡 남신' 비주얼
|제46회 청룡영화상 시상식이 19일 서울 여의도 KBS홀에서 열렸다. MC 이제훈이 포즈를 취하고 있다. 여의도=허상욱 기자wook@sportschosun.com
/2025.11.19/
[스포츠조선 백지은 기자] 배우 이제훈이 명품 비주얼로 레드카펫을 밝혔다.
19일 서울 영등포구 여의도 KBS홀에서 제46회 청룡영화상 시상식이 열렸다. 이날 이제훈은 깔끔한 수트 차림으로 레드카펫을 밟아 큰 환호를 이끌어 냈다. '모범택시3' 방송을 앞두고 있는 그는 촬영 때문인지 한층 샤프해진 비주얼을 뽐내 눈길을 끌었다.
이제훈은 지난해부터 청룡의 새로운 MC로 발탁돼 한지민과 호흡을 맞췄다. 이에 이번 시상식에서 이제훈이 보여줄 활약에도 관심이 쏠리고 있다.
제46회 청룡영화상은 2024년 10월 11일부터 2025년 10월 7일까지 국내 극장 개봉 및 OTT 공개된 한국 영화를 대상으로 최다관객상과 청정원 인기스타상을 포함한 총 18개 부문을 시상한다.
백지은 기자 silk781220@sportschosun.com
