손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한화 잔류 → 2군 캠프 합류 [공식발표]

최종수정 2026-02-05 17:09

손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한…
한화 손아섭. 스포츠조선DB

[스포츠조선 김영록 기자] 3000안타를 꿈꾸는 베테랑 손아섭(37)이 마침내 보금자리를 찾았다. 원 소속팀 한화 이글스다.

한화는 5일 FA 손아섭과 계약했다고 발표했다.

계약 조건은 1년, 연봉 1억원이다. 지난해 연봉 7억 5000만원 대비 무려 6억 5000만원이 삭감됐다.

동일하게 미아 신세가 됐다가 1억 1000만원에 계약 후 대반전을 일궈낸 하주석보다도 낮은 금액이다.

한화 구단은 "손아섭의 풍부한 경험과 우수한 타격 능력이 팀에 도움이 될 것으로 보고 계약을 체결했다"고 강조했다.

손아섭 또한 "저를 다시 선택해주셔서 구단에 감사드린다. 캠프에 조금 늦게 합류하지만 몸은 잘 만들어 뒀다. 2026시즌에도 한화이글스가 다시 높이 날아오를 수 있도록 제 자리에서 최선을 다하겠다"는 속내를 전했다.

손아섭은 오는 6일 일본 고치에서 진행 중인 퓨처스 스프링캠프에 합류할 예정이다. 손아섭이 오늘의 굴욕을 딛고 다시 날아오를 수 있을까.


손아섭 'FA 미아' 신세 탈출! '연봉 80% 삭감' 1년 1억원에 한…
한화 손아섭. 스포츠조선DB

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

커쇼 역대급 반전! WBC서 '선수 아닌 코치' 맡는다고?…"역할 상관 없이 미국 대표팀 돕길 원했다"

2.

새파란 신인 투수가, 대선배 양의지 상대 처음 공을 던진다면...그런데 반전의 '아빠 미소'

3.

'안세영 첫출격=쾌조스타트' 아시아단체선수권 조1위 물꼬 텄다…조별 최종전 1주자로 나서 2-0 완승

4.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

5.

'다저스가 역사상 최강팀인가' 슈퍼 에이스 스쿠발 품나, '가성비' 사사키 내주고?

스포츠 많이본뉴스
1.

커쇼 역대급 반전! WBC서 '선수 아닌 코치' 맡는다고?…"역할 상관 없이 미국 대표팀 돕길 원했다"

2.

새파란 신인 투수가, 대선배 양의지 상대 처음 공을 던진다면...그런데 반전의 '아빠 미소'

3.

'안세영 첫출격=쾌조스타트' 아시아단체선수권 조1위 물꼬 텄다…조별 최종전 1주자로 나서 2-0 완승

4.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

5.

'다저스가 역사상 최강팀인가' 슈퍼 에이스 스쿠발 품나, '가성비' 사사키 내주고?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.