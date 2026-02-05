"신내림 여동생 떠났다" 정호근, 무속인 대물림이 부른 비극에 눈물 "모두 내탓"
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 출신 정호근이 삼 남매 모두 신내림 받은 안타까운 사연을 털어놨다.
5일 유튜브 채널 'MBN Entertainment'에는 "무속인이 된 배우 정호근 삼 남매가 모두 신내림 받은 사연은?"이라면서 '특종세상' 예고편이 공개됐다.
카리스마 넘치는 악역 연기로 큰 인상을 남겼던 정호근은 수많은 작품에서 존재감을 뽐내던 중 돌연 자취를 감췄다.
올해 61세인 정호근은 MBC 공채 탤런트 17기 출신 배우로, 지난 2014년 신내림을 받은 후 무속인의 삶을 살고 있다.
무속인 12년 차인 정호근은 "몸 이곳저곳이 아프더라. 자꾸 귀에서 소리를 낸다. 어떤 때는 벌이 난다. 근데 병원 가면 아무 이상 없다더라"라며 배우로 활동하던 시절 원인을 알 수 없었던 몸의 이상 현상에 대해 전했다.
이후 무속인으로부터 '너도 무당이다'라는 말을 들었다는 정호근은 이후 신내림을 받고 무속인의 길을 걷게 됐다.
정호근은 기구한 가족사에 대해서도 처음으로 밝혔다. 그는 "친할머니께서 신의 제자셨다. 신의 환란이 한 사람만 되더라도 집안이 난리법석이 되는데 우리는 세 사람이 그랬다"면서 "맨 처음에는 누나, 그다음에는 여동생, 그다음이 나"라고 털어놨다.
이어 근심 가득한 표정의 정호근은 "작년에는 여동생이 갔다. 죄의식이 생기더라. 모든 것이 다 후회스럽고 모든 것이 다 내 탓이라는 생각이 든다"면서 신내림으로 인해 가족에게 다가온 비극을 털어놓으며 눈물을 훔쳐 안타까움을 자아냈다.
