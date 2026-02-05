'차정원♥' 하정우, 전여친 구재이 보니..'청순·키 큰女' 대쪽같은 취향

기사입력 2026-02-05 16:21


'차정원♥' 하정우, 전여친 구재이 보니..'청순·키 큰女' 대쪽같은 취…

'차정원♥' 하정우, 전여친 구재이 보니..'청순·키 큰女' 대쪽같은 취…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 하정우가 11세 연하 배우 차정원과 열애를 인정한 가운데, 그의 대쪽같은 취향도 주목받고 있다.

지난 4일 하정우 측은 차정원과의 7월 결혼 보도에 대해 "교제 중인 것은 맞지만 결혼은 확정된 게 없다. 여름에 결혼하는 것도 미정"이라고 밝혔다. 차정원 소속사 사람엔터테인먼트도 "하정우와 차정원이 교제 중인 것이 맞다"라면서도 결혼에 대해서는 말을 아꼈다.

이후 하정우의 전 연인 구재이와 차정원의 묘하게 비슷한 비주얼이 관심을 받게 됐다. 두 사람 모두 큰 키에 늘씬한 몸매, 청순한 미모를 가진 것.


'차정원♥' 하정우, 전여친 구재이 보니..'청순·키 큰女' 대쪽같은 취…
하정우는 구재이와 지난 2009년 공개 열애를 시작했지만 2012년 결별했다. 구재이는 이후 2018년 대학 교수와 결혼, 슬하에 아들 한 명을 두고 있다. 모델 출신 배우인 구재이는 172cm의 큰 키와 청순한 미모로 주목받았으며, 차정원 역시 170cm의 큰 키에 단아한 분위기로 눈길을 끌고 있다. 공교롭게도 구재이와 차정원은 한 예능에 함께 출연한 바 있어, 과거 인연도 덩달아 재조명되고 있다.

그런가 하면 2012년 하정우와 배우 공효진과의 열애설은 해프닝으로 마무리됐지만, 공효진 역시 172cm의 큰 키를 지닌 것으로 알려졌다.

한편 하정우는 1978년 생으로 영화 '추격자', '황해', '베를린', '신과 함께' 등을 통해 큰 사랑을 받았다.

차정원은 1989년 생으로 2012년 영화 '무서운 이야기'로 데뷔했으며 패션 분야 인플루언서로 활동 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

연예 많이본뉴스
1.

맷 데이먼 "케데헌, 미쳤다...모두가 비웃었는데 넷플릭스 성과급 최고기준 달성"

2.

'81세' 선우용여, 또 선 넘은 '임신 강요'.."여기서 자고 애 만들어라"

3.

하정우, '50세 결혼+2세 계획' 이미 계산 끝…♥차정원과 6년 열애 결실 맞나

4.

정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

5.

연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

스포츠 많이본뉴스
1.

커쇼 역대급 반전! WBC서 '선수 아닌 코치' 맡는다고?…"역할 상관 없이 미국 대표팀 돕길 원했다"

2.

새파란 신인 투수가, 대선배 양의지 상대 처음 공을 던진다면...그런데 반전의 '아빠 미소'

3.

'안세영 첫출격=쾌조스타트' 아시아단체선수권 조1위 물꼬 텄다…조별 최종전 1주자로 나서 2-0 완승

4.

2년 연속 '불청객' 만난 문동주, 어깨 통증 → 투구 중단…'소집 D-9' WBC 대표팀 어쩌나 [SC비하인드]

5.

'다저스가 역사상 최강팀인가' 슈퍼 에이스 스쿠발 품나, '가성비' 사사키 내주고?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.