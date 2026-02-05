정시아, 시父 백윤식과 17년 함께 산 이유 "결혼 직후 부친상, 못다한 효도 하고파"

기사입력 2026-02-05 14:19


[스포츠조선 이게은기자] 배우 정시아가 결혼 직후 부친상을 겪은 뒤, 시아버지 배우 백윤식에게 더욱 마음을 쓰게 됐다고 밝혔다.

4일 '형수는 케이윌' 채널에는 '백윤식 시아버지보다 더 무서운 중2병 아들의 사춘기''라는 영상이 공개됐다.

이날 정시아는 시아버지 백윤식과 결혼 직후부터 17년이나 함께 생활했다고 털어놨다. 그는 "그래서 저는 다른 사람보다 조금 불편한 부분이 있다. 제 방을 나갈 때 옷을 갈아입어야 하고, 한 번도 거실 소파에서 누워서 TV를 본 적이 없다"라고 말했다. 이어 "근데 저만 그런 게 아니라 아버님도 그러실 거다. 가족 간의 배려니 나쁘다고는 생각 안 한다"라고 덧붙였다.


분가를 생각한 적이 있냐는 질문에는 "그냥 내 삶에 분가는 없는 걸로 받아들였다"라고 밝혔다. 정시아는 "첫째 준우를 낳은 후 한 달도 안 돼 아빠가 돌아가셨다. 이제 아이를 낳고 부모님의 고충을 깨달은 시점이었다. 아빠는 제게 무조건 적인 사랑을 준 분"이라고 떠올렸다. 이어 "'부모님이 날 어떻게 키우셨구나'라고 깨닫는 시점에 아빠가 돌아가신 거다. 그래서 아빠한테 못 해드린 걸 아버님께 해야겠다고 다짐했다. 더 잘하려고 노력하는데 사실 쉽지 않다"라며 눈물을 보였다.

한편 정시아는 2009년 백윤식 아들 배우 백도빈과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

