'월 저작권 10억' 아이들 소연, 잘나가던 유튜브 돌연 중단..."큰 관심 부담"

기사입력 2026-02-05 12:16


'월 저작권 10억' 아이들 소연, 잘나가던 유튜브 돌연 중단..."큰 …

'월 저작권 10억' 아이들 소연, 잘나가던 유튜브 돌연 중단..."큰 …

'월 저작권 10억' 아이들 소연, 잘나가던 유튜브 돌연 중단..."큰 …

[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 (여자)아이들 멤버 전소연이 유튜브 활동을 중단한 이유와 함께 숨겨왔던 불안감을 솔직하게 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '인생84'에는 '소연과 기안'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 영상에서 소연은 자연스럽게 유튜브 활동 이야기를 꺼내며 중단 배경을 직접 밝혔다.

소연은 "처음에는 편하게 시작한 콘텐츠였다"면서도 "관심이 점점 커지니까 부담감이 생겼다"고 말했다.

이어 "유튜브를 도와주는 제작진 덕분에 콘텐츠 퀄리티가 높아졌는데, 그게 오히려 부담으로 느껴졌다"며 솔직한 심경을 전했다.

그는 완벽주의적인 성향 때문에 활동 과정에서 큰 스트레스를 받는다고도 털어놨다.

소연은 "앨범 하나 만들 때마다 모든 부서에 체크해야 마음이 놓인다"며 "발매 전날에는 항상 긴장하고 무슨 일이 생길까 걱정한다"고 말했다.

또한 평소 걱정이 많은 성격이라는 점도 고백했다. 소연은 "길을 걷다가 실수로 쓰레기를 떨어뜨려도 바로 줍는다"며 "혹시라도 오해받을까 걱정된다"고 설명했다.


특히 그는 과거 재난 문자 경험을 떠올리며 극도의 불안감을 느꼈던 순간도 공개했다.

소연은 "전쟁 상황처럼 느껴져 짐을 싸서 계단으로 내려간 적도 있다"며 "그 일을 계기로 비상 상황에 대비하려고 운전면허를 땄다"고 말했다.

소연은 구설수보다 더 큰 두려움이 무엇이냐는 질문에 "죽음이 가장 걱정된다"고 털어놔 눈길을 끌었다.

그는 "하루에도 많은 사람이 세상을 떠나지 않냐"며 "건강하게 오래 살고 싶다"고 밝혔다.

이어 "내 주변 사람들을 모두 챙기고 마지막에 떠나는 삶을 살고 싶다"며 "가능하다면 100살까지 살고 싶다"고 덧붙였다.

또한 "다시 태어나는 것보다 지금의 삶을 잘 살고 조용히 마무리하고 싶다"는 철학적인 생각도 전했다.

한편, 아이들 소연은 "제일 잘 벌 때는 한 달 저작권료가 10억원"이라고 밝힌 바 있다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

신동엽 '발레전공' 딸, 서울대 체교과 간다 "♥선혜윤 PD 덕분"

4.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

5.

대통령은 러브콜, 방송은 비하?…BTS 둘러싼 멕시코, 엇갈린 반응[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '성기 크기 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

미쳤다! '손날두' 콤비 완성되나? 사우디에 정떨어진 호날두, 새 행선지로 LA FC 유력...손흥민과 한솥밥 먹는다

3.

[밀라노 인터뷰]'황당 정전→스웨덴 남매에 완패' 올림픽 첫 스타트 컬링 믹스더블…정영석 "스스로 무너져", 김선영 "오늘 패배 큰 도움될 것"

4.

미쳤다! K피겨 인기 이정도였어? '韓 피겨왕자' 차준환 등장에 현지팬들 열광...밀라노 공항 '마비'

5.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.