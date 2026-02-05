연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대 아닙니다"

기사입력 2026-02-05 12:42


연예계 덮친 '지식인 파묘'…이상준, 이국주 열애 질문에 '펄쩍' "절대…

[스포츠조선 김준석 기자] 연예계에 이른바 '지식인 파묘' 현상이 확산되며 과거 온라인 활동 이력이 재조명되는 가운데, 개그맨 이상준의 과거 답변이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 배우와 방송인, 정치인 등 유명 인사들의 네이버 지식인 활동 기록이 퍼지며 관심을 끌었다.

이는 네이버 인물 프로필 업데이트 과정에서 발생한 오류로 알려졌으며, 익명으로 작성됐던 지식인 답변 이력이 일부 노출되면서 과거 게시물이 다시 주목받기 시작했다.

특히 이상준이 남긴 답변이 누리꾼들의 눈길을 끌었다.

지난 2016년 한 이용자는 네이버 지식인을 통해 "이상준이 이국주와 교제 중이냐"는 질문을 남겼다.

해당 글에는 두 사람이 SNS를 통해 연애 중이라는 추측이 담겨 있었다.

이에 이상준은 질문이 올라온 지 이틀 뒤 직접 댓글을 남겼다.

그는 "아니요. 절대 아닙니다"라며 단호하게 선을 그었다. 짧지만 분명한 답변은 최근 다시 온라인에서 확산되며 웃음을 자아냈다.


해당 게시물이 재조명되자 누리꾼들은 "본인이 직접 등장해 해명한 게 더 웃기다", "쿨한 답변이라 기억에 남는다", "지식인으로 연애설을 해명한 사례가 신선하다" 등의 반응을 보이고 있다.

이번 지식인 파묘에는 여러 연예인은 물론 스포츠 선수, 정치인들이 남긴 댓글까지 공개되며 화제를 모았다.

홍진경은 '키 멈추는 방법'을 묻는 누리꾼에게 특정 병원과 교수를 친절히 추천해줬고, 격투기 선수 명현만씨는 '명현만 UFC 가면 1승 할 수 있나'라는 질문에 직접 "타격은 상당한 편이나 그라운드가 안 좋아 힘들 것"이라는 답글을 달아 눈길을 끌었다.

이번 사안과 관련해 네이버 측은 "프로필 정보 업데이트 과정에서 오류가 발생했다"며 "현재는 관련 활동 기록이 외부에 노출되지 않도록 조치했다"고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

4.

♥나경은에 욕 먹는 유재석이라니...19년차 현실 부부 "왜 맨날 똑같은 거 입냐고"

5.

MC몽, 성매매 의혹도 터졌다....CCTV에 포착된 '유흥업소 여성 셋'

연예 많이본뉴스
1.

황보라 이어 차정원까지...김용건家 ‘배우 며느리’ 풍년...하정우, 드디어 결혼하나 '후끈'

2.

허가윤, '사망' 친오빠 유품에 오열..."부모님, 子 따라가고 싶다고" ('유퀴즈')

3.

"하정우와 열애설, 입장 밝혀라" 졸지에 女배우 연인…'본명 차정원'이 부른 강제소환

4.

♥나경은에 욕 먹는 유재석이라니...19년차 현실 부부 "왜 맨날 똑같은 거 입냐고"

5.

MC몽, 성매매 의혹도 터졌다....CCTV에 포착된 '유흥업소 여성 셋'

스포츠 많이본뉴스
1.

충격 사건 '은밀 부위 조작' 유니폼이라니, 올림픽 금메달리스트 적발→감독 18개월 정지...미친 스캔들 재조명

2.

3년 연속 꼴찌팀 뎁스가 이정도라니...'100안타 보장' 손아섭 영입 포기한 진짜 이유

3.

"시작부터 '대환장' 카오스, 올림픽이 암흑속에 버려졌다" 컬링장 초유의 정전 사태, 외신도 비난 폭발[밀라노-코르티나 2026]

4.

감히 식민지 출신이 우리 국기를 달아? 입구컷! → 쿠바 미사일, 英국대 신청 거부당했다

5.

무려 8년만이야... LG 2군 해외 전훈 실시. 1R 양우진도, 음주적발 1년 실격 이상영도 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.